Gaza “feston” Fitër Bajramin mes luftës dhe krizës humanitare

​Palestinezët në Gaza po përgatiten për të shënuar fundin e Ramazanit me Fitër Bajramin.



Festa po ndodh gjatë përshkallëzimit të luftës së Izraelit ndaj Gazës, me ndihmat e bllokuara dhe familjet e detyruara të largohen përsëri. Edhe të fokusuar në shmangien e urisë, njerëzit po gjejnë një mënyrë për të shënuar festën gjatë luftës.



Në Gaza, përgatitjet për festën e Fitër Bajramit janë thellësisht të ndikuara nga konflikti i vazhdueshëm dhe kriza humanitare.



Sipas një deklarate të fundit, zëdhënësja e Mjekëve pa Kufij, Nour al-Saqa, theksoi se palestinezët në Gaza nuk janë as psikologjikisht dhe as fizikisht të përgatitur për të festuar Fitër Bajramin. Ajo vuri në dukje se, në vend që të përgatiten për festën dhe të blejnë gjërat e nevojshme, banorët janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre, duke mbajtur trupat dhe mbetjet e fëmijëve të tyre, dhe duke varrosur të dashurit e tyre.

​

Për më tepër, tregjet në Gaza, që zakonisht janë të mbushura me blerës gjatë kësaj periudhe, tani janë të heshtura dhe të zbrazëta për shkak të agresionit të vazhdueshëm izraelit dhe kolapsit ekonomik. Kjo situatë ka ndikuar negativisht në bizneset lokale, të cilat zakonisht mbështeten në këtë sezon për të rritur shitjet. ​



Këto rrethana kanë bërë që atmosfera festive e Fitër Bajramit të zëvendësohet me një ndjenjë të thellë trishtimi dhe pasigurie në mesin e banorëve të Gazës.

