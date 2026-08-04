Gaza i jep lamtumirën 112 anëtarëve të një familjeje të vrarë gjatë luftës

Mijëra palestinezë morën pjesë të martën në ceremoninë mortore për 112 anëtarë të familjes Abu Sharia al-Hassaina në Gaza, pasi trupat e tyre u nxorën nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara nga bombardimet izraelite.
Kufomat, të mbuluara me flamuj palestinezë, u vendosën mes ndërtesave të rrënuara në lagjen al-Sabra, përpara se kortezhi të nisej drejt varrezave Sheikh Shaaban në qendër të Gazës. Ceremonia u shoqërua me skena të rënda dhimbjeje, ndërsa familjarët u dhanë lamtumirën të afërmve të tyre.
Sipas Yusef Abu Sharia, që nga fillimi i luftës janë vrarë gjithsej 308 anëtarë të kësaj familjeje. Ai tha se mes viktimave ka foshnja, fëmijë, gra, burra dhe të moshuar.
Përfaqësuesi i familjes, Dr. Jadou Abu Sharia, e cilësoi ceremoninë si “funeralin më të madh në historinë bashkëkohore palestineze”. Ndërsa Ali Abu Sharia bëri të ditur se 112 viktimat përfshijnë 44 fëmijë, 37 gra, 23 të moshuar dhe shtatë persona me aftësi të kufizuara.
Sipas tij, familja u godit vazhdimisht nga sulmet ajrore izraelite që nga tetori i vitit 2023. Sulmi më vdekjeprurës ndodhi më 22 nëntor 2023, kur u bombardua një bllok banimi ku ishin strehuar rreth 300 anëtarë të familjes. Dhjetëra humbën jetën menjëherë, ndërsa shumë të tjerë mbetën nën rrënoja dhe trupat e tyre u gjetën vetëm së fundmi.
Ai shtoi se sulmet vazhduan edhe në vitet pasuese, duke përfshirë bombardimin e një ndërtese të familjes në maj 2024 dhe një sulm ndaj familjarëve që po largoheshin nga Gaza në gusht 2025.
Sipas familjes, deri më tani janë varrosur 267 anëtarë, ndërsa fati i 41 të tjerëve mbetet i panjohur, pasi besohet se trupat e tyre ndodhen ende nën rrënoja ose janë zhdukur nga fuqia e shpërthimeve.
Burime mjekësore palestineze raportojnë se gjatë luftës në Gaza janë zhdukur plotësisht 2.276 familje palestineze, me 8.858 anëtarë të vrarë pa asnjë të mbijetuar. Ndërkohë, 2.348 familje të tjera kanë mbetur me vetëm një anëtar të gjallë.
Në ceremoninë mortore morën pjesë edhe përfaqësues të familjeve të tjera palestineze që kanë pësuar humbje të mëdha gjatë luftës. Sipas burimeve mjekësore në Gaza, numri i palestinezëve të vrarë që nga fillimi i luftës më 7 tetor 2023 ka kaluar 73 mijë, ndërsa dhjetëra mijëra të tjerë rezultojnë të plagosur ose të zhdukur. /mesazhi