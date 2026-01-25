Gaza, katër të plagosur pasi droni izraelit godet kullën e komunikimit pavarësisht armëpushimit

Katër palestinezë u plagosën sot nga një sulm izraelit me dron në Qytetin e Gazës, duke shënuar një shkelje të re të marrëveshjes së armëpushimit të 10 tetorit, tha një burim mjekësor, transmeton Anadolu.
Dëshmitarë okularë thanë se një dron goditi një kullë komunikimi në rrugën “Al-Wehda” në qendër të Qytetit të Gazës, në të cilën gjenden disa zyra mediatike.
Sipas burimit mjekësor, disa kalimtarë u plagosën nga sulmi.
Palestinezët e kanë akuzuar Izraelin për shkelje të përsëritura të marrëveshjes së armëpushimit, e cila i dha fund luftës dyvjeçare të Tel Avivit që ka vrarë më shumë se 71.000 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, të paktën 484 persona janë vrarë dhe 1.321 të tjerë janë plagosur që nga vendosja e armëpushimit.