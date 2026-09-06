Gaza mban funeralin e 100 palestinezëve të nxjerrë nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara

Palestinezët zhvilluan të dielën një procesion mortor për 100 persona të nxjerrë nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara në lagjen Zeitoun të Qytetit të Gazës, pas luftës gjenocidale të Izraelit në enklavë, raporton Anadolu.
Mijëra palestinezë, përfshirë të afërm të viktimave, si dhe figura të komunitetit dhe politike, morën pjesë në procesion. Trupat dhe mbetjet mortore u vendosën në një hapësirë pranë rrënojave të shtëpive të shkatërruara dhe u mbuluan me flamuj palestinezë.
Në ceremoninë mortore u mbajtën fjalime përkujtimore nga Mbrojtja Civile e Gazës, ekipet e së cilës kryen operacionet e nxjerrjes së trupave, si dhe nga përfaqësues të familjeve të viktimave dhe figura të komunitetit.
Trupat dhe mbetjet pritet të varrosen në varrezat Al-Ahli në lagjen Zeitoun pas faljes së namazit të xhenazes.
Ekipet e Mbrojtjes Civile i nxorën ato ditët e fundit, si pjesë e fazës së dytë të një projekti të nisur më 19 korrik për nxjerrjen e palestinezëve që ende ndodhen të varrosur nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara gjatë luftës izraelite.
Sipas autoriteteve lokale, viktimat u përkisnin familjeve Rahim, Balawi, Malaka, Qanbour dhe Salmi dhe u vranë kur forcat izraelite goditën disa shtëpi banimi rreth dy vjet e gjysmë më parë.
Operacionet e nxjerrjes po zhvillohen me burime të kufizuara, përfshirë vetëm një numër të vogël ekskavatorësh dhe pajisje në gjendje të rënduar, mes kufizimeve izraelite për hyrjen e makinerive të rënda dhe pajisjeve të nevojshme për kërkimin në rrënoja.
Ceremonia e së dielës është ndër ceremonitë mortore më të mëdha në historinë palestineze sa i përket numrit të trupave dhe mbetjeve që po varrosen, sipas një përllogaritjeje të Anadolus. Një ceremoni e ngjashme u zhvillua në fillim të gushtit për 112 palestinezë të nxjerrë nga rrënojat e shtëpive në lagjen Sabra të Qytetit të Gazës.
Faza e dytë e projektit të nxjerrjes përfshin 800 orë punë në 147 shtëpi të shkatërruara në gjithë Qytetin e Gazës dhe në pjesët veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohet se 1.072 trupa ende mbeten të varrosur.
Faza e parë nisi në fund të nëntorit 2025 dhe përfshiu 500 orë punë. Ekipet e Mbrojtjes Civile nxorën rreth 333 trupa dhe mbetje mortore nga rreth 559 persona që rezultonin të zhdukur nën rrënojat e 54 shtëpive dhe ndërtesave.
Sipas autoriteteve palestineze në enklavë, në kuadër të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli pritej të lejonte hyrjen e makinerive të rënda dhe pajisjeve të nevojshme për operacionet e nxjerrjes.
Armëpushimi pasoi gati dy vjet sulme izraelite ndaj Gazës, të cilat vranë më shumë se 73.000 palestinezë dhe plagosën mbi 174.000 të tjerë, ndërsa shkatërruan ose dëmtuan një pjesë të madhe të infrastrukturës civile të enklavës.