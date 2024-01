Gaza, palestinezët detyrohet të varrosin 40 persona në një varr masiv në spitalin Nasser – VIDEO

Njoftohet se palestinezët u detyruan të varrosin 40 trupa në një varr masiv në kampusin e Spitalit Nasser në qytetin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.

Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Ashraf al-Qudra, tha se ata që u plagosën rëndë në sulmet e kryera nga ushtria izraelite në qendrat e strehimit në Khan Yunis u sollën në spitalin Nasser.

Duke theksuar se dhomat e kirurgjisë dhe të kujdesit intensiv në Spitalin Nasser ishin të pamjaftueshme për shkak të numrit të madh të të lënduarve që vinin nga qendrat e goditura, Qudra tha se “qytetarët u detyruan të varrosnin 40 persona në varrin masiv të gërmuar në kampusin e Spitalit Nasser”.

Gazetari i Anadolu-t në rajon raportoi gjithashtu se palestinezët nuk mund të shkonin në varreza për shkak të bombardimeve të forta të ushtrisë izraelite ndaj qytetit Khan Younis dhe u detyruan të varrosnin trupat në kampusin e spitalit Nasser.

Zyra për media e qeverisë në Gaza njoftoi se Izraeli ka vënë në shënjestër 30 mijë palestinezë në pesë qendra azili në Khan Younis.

Në njoftimin e zyrës për media theksohej se Izraeli pretendonte se këto qendra ishin të sigurta dhe i ftonte njerëzit të strehoheshin këtu dhe më pas kreu masakra atje.

Më tej, theksohet se Izraeli ka kryer sulme duke shënjestruar drejtpërdrejt Universitetin Aksa, Shkollën Khalidiye, Shkollën Al-Mavasi dhe qendrat e akomodimit industrial Khan Yunus, ku shumë njerëz janë vrarë dhe plagosur.

We are currently trapped in Nasser Hospital, tanks are in the nearby neighborhoods, and there are dozens of martyrs and injured in the streets. Ambulances cannot reach them. The scenario of Al-Shifa Hospital is repeating itself in the south. The hospital is full of martyrs, and… pic.twitter.com/WktmsAjreC

— Ahmed El-Madhoun from #Gaza (@madhoun95) January 22, 2024