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Gaza, palestinezët mbajnë funeralin për 50 personat e vrarë në sulmet izraelite gjatë gjenocidit

Mijëra palestinezë morën pjesë të enjten në funeralin e 50 personave, trupat dhe mbetjet e të cilëve u nxorën gjatë dy javëve të fundit nga rrënojat e shtëpive të bombarduara nga Izraeli gjatë gjenocidit të tij shumëvjeçar në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Procesioni i varrimit filloi në Spitalin Al-Shifa në Qytetin e Gazës (Gaza City), me mijëra palestinezë, si dhe figura politike, të komunitetit dhe fisnore që morën pjesë, sipas një korrespondent të Anadolu-s.

Trupat dhe mbetjet, të mbështjella me flamuj palestinezë, u dërguan për faljen e namazit të xhenazes përpara se të varroseshin në varrezat Al-Ahli në lagjen Zeitoun në qytetin jugor të Gazës.

Viktimat i përkisnin familjeve Sawafiri, Batniji, Karam, Al-Af, Haraz dhe Raqiq dhe u vranë kur sulmet izraelite shënjestruan shtëpitë e tyre në Qytetin e Gazës në dhjetor 2023.

Nxjerrja e trupave është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të nxjerrë trupat e palestinezëve të vrarë gjatë gjenocidit të Izraelit nga nën rrënojat e shtëpive të shkatërruara.

Mbrojtja Civile e Gazës tha se operacionet e rikuperimit po kryhen “me mjete të thjeshta dhe me një ritëm të ngadaltë” për shkak të mungesave të mëdha të pajisjeve dhe burimeve.

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