Gaza, pamjet dramatike me dron zbulojnë shkatërrimin nga sulmet izraelite në Khan Younis

Pamjet dramatike të xhiruara me dron pas armëpushimit kanë kapur shkatërrimin e përhapur të shkaktuar nga sulmet izraelite në qytetin Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, raporton Anadolu.
Videoja paraqet se pothuajse të gjitha ndërtesat dhe infrastruktura janë të shkatërruara plotësisht nga Izraeli në Rrugën Jalal, Sheshin e Xhamisë al-Sunnah dhe rreth Kryqëzimit Abu Hamid.
Më 29 shtator, Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, prezantoi publikisht një plan paqeje prej 20 pikash për Gazën, i cili përfshinte një armëpushim të menjëhershëm dhe lirimin gradual të pengjeve dhe të burgosurve.
Izraeli dhe grupi palestinez Hamas ranë dakord për fazën e parë të marrëveshjes, me nënshkrimin zyrtar më 9 tetor. Marrëveshja u ndërmjetësua me ndihmën e ndërmjetësve nga SHBA-ja, Katari, Egjipti dhe Turqia. Armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor.
Që nga tetori 2023, lufta gjenocidale e Izraelit ka vrarë më shumë se 68.000 njerëz dhe ka plagosur më shumë se 170.000 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Ushtria izraelite vrau dhjetëra palestinezë në sulmet e reja të dielën, pasi akuzoi Hamasin për shkelje të armëpushimit, të cilin grupi e ka mohuar.
Ndërkohë, presidenti Trump ka thënë se armëpushimi në Gaza është ende në fuqi.