Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Gaza pranon 54 trupa palestinezësh dhe kuti me mbetje njerëzore, mbaheshin në...

Gaza pranon 54 trupa palestinezësh dhe kuti me mbetje njerëzore, mbaheshin në paraburgim nga Izraeli

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka konfirmuar transferimin e 54 trupave palestinezësh dhe 66 kutive me mbetje njerëzore të liruara nga Izraeli përmes Kryqit të Kuq.

Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se 54 trupa palestinezësh dhe dhjetëra kuti që përmbanin mbetje njerëzore janë transferuar në Gaza pasi u liruan nga Izraeli, me dorëzimin e kryer përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.

Në një deklaratë të mërkurën, ministria tha se 54 trupat dhe 66 kutitë me mbetje njerëzore mbërritën në Kompleksin Mjekësor Al-Shifa me automjete të Kryqit të Kuq.

Ekipet mjekësore nisën menjëherë trajtimin mjeko-ligjor në përputhje me procedurat mjekësore të miratuara.

Ministria tha se proceset e ekzaminimit dhe dokumentimit janë duke u zhvilluar në koordinim me autoritetet përkatëse dhe komisionet e specializuara.

Familjet do të lejohen të identifikojnë trupat pasi të përfundojnë këto procedura, në përputhje me protokollet e përcaktuara.

Transferimi vjen mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi me faza, e cila hyri në fuqi më 10 tetor, sipas zyrtarëve palestinezë.

Armëpushimi, i shpallur nga Shtetet e Bashkuara në janar, përfshin dispozita për tërheqje të mëtejshme izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve për rindërtim.

Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar koston e rindërtimit të enklavës në rreth 70 miliardë dollarë.

Ndërkohë, pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga ShBA-ja që është ende në fuqi, 21 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë dhe të tjerë u plagosën herët të mërkurën nga sulme izraelite që shënjestruan tenda të zhvendosurve, një shtëpi dhe një grumbull civilësh në Gaza, sipas burimeve mjekësore.

Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se dy persona, përfshirë një paramedik, u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga granatimet që shënjestruan zonën përreth Rrugës 5 në zonën al Mawasi të Khan Younis në jug të Gazës.

Të plagosurit u dërguan në spitalin fushor të Gjysmëhënës së Kuqe në al Mawasi, shtoi organizata.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram