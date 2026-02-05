Gaza pranon 54 trupa palestinezësh dhe kuti me mbetje njerëzore, mbaheshin në paraburgim nga Izraeli

Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka konfirmuar transferimin e 54 trupave palestinezësh dhe 66 kutive me mbetje njerëzore të liruara nga Izraeli përmes Kryqit të Kuq.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza tha se 54 trupa palestinezësh dhe dhjetëra kuti që përmbanin mbetje njerëzore janë transferuar në Gaza pasi u liruan nga Izraeli, me dorëzimin e kryer përmes Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq.
Në një deklaratë të mërkurën, ministria tha se 54 trupat dhe 66 kutitë me mbetje njerëzore mbërritën në Kompleksin Mjekësor Al-Shifa me automjete të Kryqit të Kuq.
Ekipet mjekësore nisën menjëherë trajtimin mjeko-ligjor në përputhje me procedurat mjekësore të miratuara.
Ministria tha se proceset e ekzaminimit dhe dokumentimit janë duke u zhvilluar në koordinim me autoritetet përkatëse dhe komisionet e specializuara.
Familjet do të lejohen të identifikojnë trupat pasi të përfundojnë këto procedura, në përputhje me protokollet e përcaktuara.
Transferimi vjen mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të një marrëveshjeje armëpushimi me faza, e cila hyri në fuqi më 10 tetor, sipas zyrtarëve palestinezë.
Armëpushimi, i shpallur nga Shtetet e Bashkuara në janar, përfshin dispozita për tërheqje të mëtejshme izraelite nga Gaza dhe nisjen e përpjekjeve për rindërtim.
Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar koston e rindërtimit të enklavës në rreth 70 miliardë dollarë.
Ndërkohë, pavarësisht një armëpushimi të ndërmjetësuar nga ShBA-ja që është ende në fuqi, 21 palestinezë, përfshirë gra dhe fëmijë, u vranë dhe të tjerë u plagosën herët të mërkurën nga sulme izraelite që shënjestruan tenda të zhvendosurve, një shtëpi dhe një grumbull civilësh në Gaza, sipas burimeve mjekësore.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze tha se dy persona, përfshirë një paramedik, u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën nga granatimet që shënjestruan zonën përreth Rrugës 5 në zonën al Mawasi të Khan Younis në jug të Gazës.
Të plagosurit u dërguan në spitalin fushor të Gjysmëhënës së Kuqe në al Mawasi, shtoi organizata.