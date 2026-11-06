Gaza regjistron 260 foshnja me anomali të lindura brenda 9 muajve, mjekët kërkojnë hetim ndërkombëtar

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi sot se gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2026 janë regjistruar 260 raste të anomalive të lindura te të porsalindurit, duke tejkaluar shifrën prej 184 rastesh të dokumentuara gjatë gjithë vitit 2022, transmeton Anadolu.
Drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, Munir al-Bursh i cilësoi këto shifra si një alarm serioz shëndetësor dhe bëri thirrje për hetim të pavarur shkencor ndërkombëtar për të përcaktuar arsyet e kësaj rritjeje.
Ministria bëri të ditur se gjatë vitit 2025 ishin regjistruar 322 raste, që përfaqësojnë një rritje prej 75 për qind krahasuar me vitin 2022. Al-Bursh shprehu shqetësim për rritjen e rasteve në mes të luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, urisë, zhvendosjes së popullsisë dhe kolapsit të shërbimeve shëndetësore.
Sipas ministrisë, anomalitë që kërkojnë mbikëqyrje dhe trajtim të specializuar përfshijnë çarjen e buzës dhe qiellzës, organe gjenitale të jashtme atipike që mund ta vështirësojnë përcaktimin e seksit të të sapolindurit, gjymtyrë të sipërme të shkurtuara dhe hernie të kërthizës.
Disa të sapolindur mund të kenë disa anomali njëkohësisht, duke rritur nevojën për ekzaminime diagnostikuese, ndërhyrje kirurgjikale dhe kujdes mjekësor afatgjatë, shtoi ministria. Ministria thekson se vetëm këto shifra nuk mjaftojnë për të përcaktuar përhapjen e anomalive të lindura te të porsalindurit apo për të vërtetuar shkaqet e tyre.
Megjithatë, ajo kërkoi hetim të pavarur shkencor ndërkombëtar për faktorët e mundshëm që mund të kenë ndikuar në këtë rritje, përfshirë kequshqyerjen e nënave, ekspozimin ndaj ndotësve dhe ndërprerjen e kujdesit para lindjes gjatë luftës.
“Pas çdo numri qëndron një fëmijë që ka nevojë për trajtim dhe një nënë që kërkon siguri”, deklaroi ministria duke theksuar nevojën për mbrojtjen e grave shtatzëna dhe garantimin e qasjes në ushqim, kontrolle mjekësore dhe ndërhyrje kirurgjikale të specializuara për të porsalindurit.
Izraeli nisi luftën gjenocidale në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, duke vrarë më shumë se 74 mijë palestinezë dhe duke plagosur mbi 175 mijë të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza. Ofensiva shkatërroi rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të enklavës.
Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi më 10 tetor 2025, por sulmet izraelite kanë vazhduar. Deri të enjten, shkeljet e marrëveshjes nga Izraeli kanë shkaktuar vdekjen e 1.602 palestinezëve dhe plagosjen e 5.799 të tjerëve, sipas ministrisë.
Pavarësisht armëpushimit, Izraeli ka vazhduar të kufizojë hyrjen në Gaza të sasive të dakorduara të ushqimeve, ilaçeve, materialeve mjekësore dhe atyre për strehim, ndërkohë që sistemi shëndetësor mbetet rëndë i dëmtuar. Mijëra palestinezë të sëmurë dhe të plagosur ende nuk janë në gjendje të largohen nga enklava për të marrë trajtim mjekësor.
Sipas marrëveshjes së armëpushimit, çdo ditë në Gaza duhej të hynin 600 kamionë me ndihma humanitare, që transportonin ushqime, materiale mjekësore, karburant dhe furnizime të tjera jetike. Megjithatë, autoritetet palestineze kanë deklaruar vazhdimisht se dërgesat kanë qenë shumë më të ulëta se nivelet e dakorduara.