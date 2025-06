Gaza: Sistemi shëndetësor në pikën e rrënimit, ndërsa armiqësitë intensifikohen më tej ndaj civilëve

Operacionet ushtarake të intensifikuara Izraelite vazhdojnë të kërcënojnë një sistem shëndetësor tashmë të dobësuar, mes zhvendosjes masive të popullsisë në përkeqësim dhe mungesave akute të ushqimit, ujit, furnizimeve mjekësore, karburantit dhe strehimit.

Katër spitale kryesore në Gaza (Spitali Kamal Adwan, Spitali Indonezian, Spitali Hamad për Rehabilitim dhe Proteza, dhe Spitali Evropian i Gazës) janë detyruar të pezullojnë shërbimet mjekësore javën e kaluar për shkak të afërsisë së tyre me armiqësitë ose zonat e evakuimit, si dhe sulmet. OBSH-ja ka regjistruar 28 sulme ndaj kujdesit shëndetësor në Gaza gjatë kësaj periudhe dhe 697 sulme që nga tetori 2023.

Vetëm 19 nga 36 spitalet e Rripit të Gazës mbeten funksionale, duke përfshirë një spital që ofron kujdes bazë për pacientët e mbetur ende brenda spitalit, dhe po përballen me mungesa të mëdha furnizimi, mungesë të punonjësve shëndetësorë, pasiguri të vazhdueshme dhe një rritje të viktimave, ndërsa stafi punon në kushte të pamundura. Nga 19 spitalet, 12 ofrojnë një sërë shërbimesh shëndetësore, ndërsa pjesa tjetër është në gjendje të ofrojë vetëm kujdes bazë emergjent. Të paktën 94% e të gjitha spitaleve në Rripin e Gazës janë dëmtuar ose shkatërruar.

Armiqësitë e shtuara dhe urdhrat e rinj të evakuimit të lëshuar në të gjithë Gazën veriore dhe jugore në dy ditët e fundit kërcënojnë të nxjerrin jashtë funksionit edhe më shumë objekte shëndetësore. Kjo përfshin 1 spital, 11 qendra të kujdesit parësor dhe 13 pika mjekësore brenda zonave të evakuimit, dhe 5 spitale shtesë, 1 spital fushor, 9 qendra të kujdesit parësor dhe 23 pika mjekësore brenda 1000 metrave nga këto zona.

Gaza Veriore është zhveshur nga pothuajse i gjithë kujdesi shëndetësor. Spitali Al-Awda është funksional vetëm minimalisht, duke shërbyer si një pikë stabilizimi për traumat. Ai përballet me një rrezik të menjëhershëm mbylljeje për shkak të pasigurisë së vazhdueshme dhe aksesit të kufizuar. Kati i tretë i spitalit thuhet se u sulmua të mërkurën, duke plagosur një anëtar të stafit. Armiqësitë në zonë dëmtuan gjithashtu rezervuarin e ujit dhe tubacionin. Sot (22 qershor 2025), spitali u sulmua përsëri. Kati i tretë dhe i katërt thuhet se u goditën, duke plagosur dy punonjës shëndetësorë. Çadrat e triazhit të pacientëve, përfshirë një të ofruar nga OBSH-ja, u përfshinë nga flakët, të cilat dogjën gjithashtu të gjitha furnizimet mjekësore në depo dhe shkatërruan automjetet në bodrum. Një mision i OBSH-së që përpiqej të arrinte në spital u pengua.

Spitali Indonezian është jashtë shërbimit për shkak të pranisë së vazhdueshme ushtarake që nga 18 maji, duke e bërë atë të paarritshëm. Dje, një mision i OBSH-së në spital u detyrua të ndërpriste për shkak të situatës së sigurisë, pasi priti gati katër orë që të vazhdonte miratimi. Ekipi i OBSH-së kishte planifikuar të shpërndante ushqim dhe ujë për pacientët, të vlerësonte gjendjen e tyre dhe të identifikonte pajisjet kritike për transferim. OBSH-ja u përpoq të arrinte përsëri në spital sot, por misioni u pengua.

Spitali Kamal Adwan, i cili kishte të vetmen qendër për të trajtuar pacientët me kequshqyerje të rëndë akute në Gazën Veriore, doli jashtë shërbimit më 20 maj pas armiqësive të forta në afërsi të tij, duke i detyruar pacientët të evakuoheshin ose të liroheshin para kohe.

Në jug të Gazës, spitalet e Kompleksit Mjekësor Nasser, Al-Amal dhe Al-Aksa janë të mbingarkuara nga një rritje e madhe e të plagosurve, e përkeqësuar nga një valë e re zhvendosjesh drejt Deir al Balah dhe Khan Younis. Spitali Evropian i Gazës mbetet jashtë shërbimit pas një sulmi më 13 maj, duke ndërprerë shërbimet jetësore, duke përfshirë neurokirurgjinë, kujdesin kardiak dhe trajtimin e kancerit – të gjitha të padisponueshme diku tjetër në Gaza.



