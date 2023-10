Gaza, ushtria izraelite vret 2 fëmijë palestinezë të cilët dolën për të mbushur ujë

Ushtria izraelite vrau dy fëmijë palestinezë, 9 dhe 13 vjeç, të cilët dolën për të mbushur ujë në Rripin e Gazës, i cili është nën bllokadë dhe bombardime intensive dhe ka mungesë të ujit, raporton Anadolu.

Babai palestinez, Yusuf al-Shavish, i cili jeton në vendbanimin Hijr al-Dik, afër rajonit kufitar të Rripit të Gazës, për AA tregoi dhimbjen që përjetoi.

Ai tha se një bombë u hodh shumë afër shtëpisë së tyre në vendbanimin Hijr al-Dik të Gazës, afër kufirit izraelit. “Sapo dëgjova shpërthimin, gruaja ime pyeti: ‘Ku janë fëmijët?’. Unë i thashë: Ata janë këtu. Por, kur ktheva kokën pas, nuk i pashë, kur dola nga shtëpia, pashë që të dy kishin rënë dëshmorë”, tha Al-Shavish.

– “Këto janë objektivat që Izraeli njoftoi se i goditi”

Duke thënë se bombat izraelite vranë 9-vjeçarin Muhammed dhe Gazalin 13-vjeçar, babai i pikëlluar tha: “Këto janë objektivat që Izraeli njoftoi se i goditi”.

Shavish theksoi se avionët luftarakë izraelitë mund të shohin shumë mirë civilët. Babai palestinez deklaroi se rezervuari i ujit në shtëpinë e tyre ishte dëmtuar gjatë sulmeve izraelite.

“Unë shkova të merrja ujë me fëmijët e mi dhe mbanim bidona me ujë. Disa sekonda pasi u ktheva në shtëpi me bidonët, dëgjova zhurmën e shpërthimit në të cilin ranë dëshmorë fëmijët e mi. Nuk mund ta besoja se çfarë ndodhi. Jam ende në tronditje të madhe”, tha ai.

