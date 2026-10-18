Gaza varros eshtrat e 75 palestinezëve të nxjerrë nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara nga Izraeli

Qindra palestinezë kanë marrë pjesë në ceremoninë mortore të 75 personave, përfshirë gra dhe fëmijë, eshtrat e të cilëve u nxorën së fundmi nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara nga forcat izraelite në Qytetin Gaza gjatë muajve të parë të luftës gjenocidale të Izraelit, raporton Anadolu.
Procesioni mortor nisi para Klubit Sportiv Daraj, përpara se eshtrat të varroseshin në varrezat Sheikh Radwan në Qytetin Gaza.
Eshtrat, të mbështjella me flamuj palestinezë, ishin vendosur në këtë vend mbrëmë, për t’u dhënë mundësi familjarëve të afërmve të ndjerë t’u jepnin lamtumirën e fundit.
Abdullah al-Majdalawi, drejtor i marrëdhënieve me publikun dhe medias në Mbrojtjen Civile të Gazës, i tha Anadolu-t se eshtrat ishin nxjerrë gjatë javëve të fundit nga disa shtëpi të shkatërruara në lagjen Daraj, në pjesën verilindore të Qytetit Gaza.
Ai tha se ndërtesat ishin bombarduar ndërsa banorët ndodheshin brenda, gjatë muajve të parë të luftës dhe se viktimat u përkisnin rreth 20 familjeve palestineze, përfshirë persona që ishin zhvendosur në këto shtëpi.
Majdalawi tha se përpjekjet për nxjerrjen e trupave nga rrënojat vazhdojnë të përballen me vështirësi të mëdha për shkak të mungesës së pajisjeve dhe makinerive të rënda.
Operacionet e nxjerrjes së trupave janë pjesë e fazës së dytë të projektit të Mbrojtjes Civile për gjetjen e trupave të palestinezëve të bllokuar nën rrënoja, i cili nisi më 19 korrik.
Zëdhënësi i Mbrojtjes Civile, Mahmoud Basal, tha në atë kohë se kjo fazë do të përfshinte kërkimet në 147 shtëpi të shkatërruara në qytetin e Gazës dhe në pjesët veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohej se ishin bllokuar rreth 1.072 trupa.
Gjatë fazës së parë, e cila nisi në nëntor të vitit 2025, u nxorën 333 trupa dhe eshtra nga 559 persona që besohej se ishin varrosur nën rrënojat e 54 shtëpive dhe ndërtesave të shkatërruara. Burimet e kufizuara i penguan ekipet të arrinin te rreth 226 personat e tjerë.
Basal i tha Anadolu-t më 7 tetor se besohej se më shumë se 8.000 palestinezë të zhdukur ndodheshin ende nën rrënoja dhe paralajmëroi se nxjerrja e tyre me burimet aktualisht në dispozicion mund të kërkonte rreth tetë vjet.
Sipas fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit, e cila është në fuqi në Gaza që nga 10 tetori 2025, Izraeli pritej të lejonte hyrjen e pajisjeve dhe makinerive të rënda në enklavë, por autoritetet dhe fraksionet palestineze e kanë akuzuar atë se nuk i ka përmbushur këtë dhe angazhime të tjera.
Më shumë se 74.000 palestinezë janë vrarë dhe mbi 175.000 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, në tetor të vitit 2023, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës civile të enklavës është shkatërruar.