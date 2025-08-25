Gazetarët palestinezë e paguajnë me jetën e tyre dokumentimin e sulmeve izraelite në Gaza

Që nga 7 tetori 2023, Izraeli ka shënjestruar drejtpërdrejt gazetarët në sulmet në Rripin e Gazës për të heshtur të vërtetën dhe për të parandaluar transmetimin e imazheve në botë, dhe anëtarët palestinezë të shtypit po e paguajnë çmimin për kryerjen e detyrave të tyre me jetën e tyre.
Edhe mbajtja e kamerave, mikrofonave ose jelekëve antiplumb me fjalën “media” nuk është e mjaftueshme për të mbrojtur gazetarët nga sulmet izraelite. Anëtarët e medias janë shënjestruar si gjatë dokumentimit të vuajtjeve të civilëve ashtu edhe gjatë pushimeve të shkurtra larg terrenit.
Sipas të dhënave nga Zyra Qeveritare e Medias në Gaza dhe Unioni i Gazetarëve Palestinezë, Izraeli ka vrarë 245 gazetarë, prej të cilëve më shumë se 25 ishin gra, gjatë gjenocidit gati dyvjeçar.
Ushtria izraelite vrau 202 gazetarë midis 7 tetorit 2023 dhe fundit të vitit 2024, dhe 37 të tjerë u vranë midis fillimit të vitit 2025 dhe 15 gushtit. Përveç kësaj, 480 gazetarë u plagosën në sulme dhe 49 u arrestuan.
– Jo vetëm gazetarët, por edhe infrastruktura mediatike u sulmuan
Ushtria izraelite shënjestroi jo vetëm gazetarët, por edhe infrastrukturën mediatike.
Gjatë kësaj periudhe, 12 media shtypi, 23 platforma mediatike digjitale, 11 stacione radiofonike, 16 kanale televizive (4 lokale, 12 me seli jashtë vendit), 5 shtypshkronja të mëdha dhe 22 të vogla, si dhe 5 organizata profesionale dhe joqeveritare u vunë në shënjestër të drejtpërdrejtë të sulmeve izraelite.
Për më tepër, shtëpitë e 32 gazetarëve u vunë në shënjestër të drejtpërdrejtë dhe u shkatërruan nga sulmet ajrore.
Zyra e Medias e qeverisë vlerësoi humbjen totale për sektorin mediatik në Gaza në më shumë se 400 milionë dollarë.
Pavarësisht të gjitha këtyre sulmeve, 143 organizata mediatike po përpiqen të vazhdojnë operacionet e tyre nën hijen e vdekjes dhe shkatërrimit.
– Disa gazetarë të shënjestruar
Më 10 gusht, ushtria izraelite bombardoi tendën ku ata po qëndronin në oborrin e Spitalit Shifa në Gaza, duke vrarë 6 gazetarë palestinezë, përfshirë gazetarët e Al Jazeera-s, Anas al-Sharif dhe Mohamed Qurayqa.
Sharif, ishte një reporter në terren për televizionin Al Jazeera me seli në Katar. Ai theu bllokadën mediatike në Gaza, duke raportuar mbi urinë dhe sulmet izraelite, dhe raportimi i tij i guximshëm e bëri atë një shënjestër të ushtrisë izraelite, duke çuar në “fushata nxitëse” të përsëritura kundër tij.
Nga ana tjetër, Qurayqa punoi për disa media lokale përpara se t’i bashkohej Al Jazeera-s. Ai humbi nënën e tij në sulmin izraelit në Spitalin Shifa në vitin 2024 dhe vetë u arrestua gjatë së njëjtës periudhë.
Më 10 janar 2025, gazetari Said Abu Nabhan, që punonte për Agjencinë Anadolu, u vra nga zjarri i snajperit izraelit në Kampin e Refugjatëve Nusairat.
Në tetor 2024, fotoreporteri Hasan Hammad u copëtua dhe u vra në një bombardim izraelit në Gazën veriore. Trupi i tij u identifikua vetëm nga jeleku i shtypit që mbante veshur.
Në janar të vitit 2024, gazetari i Al Jazeera-s, Hamza al-Dehduh, djali i drejtorit të Byrosë së Al Jazeera-s në Gaza, Wail al-Dehduh, dhe kolegu i tij, Mustafa Surayya, u vranë në një bombardim të automjetit të një gazetari në Khan Younis.
Hamza gjithashtu humbi familjen e tij në një sulm izraelit në vitin 2023.
Në dhjetor të vitit 2023, gazetari dhe kameramani i Al Jazeera-s, Samar Abu Daqqa, 47 vjeç, u sulmua në Khan Younis dhe vdiq nga gjakderdhja gjatë një periudhe prej 6 orësh.
Bilal Jadallah, 47-vjeç, i cili u shënjestrua drejtpërdrejt dhe u vra në Gaza në nëntor të vitit 2023, ishte president i organizatës “Press House” dhe ishte i përfshirë në bashkëpunimin ndërkombëtar për mbrojtjen e gazetarëve në Palestinë.
Fotoreporteri Muntasir al-Sawwaf, 35 vjeç, i cili kishte punuar për Agjencinë Anadolu që nga viti 2014, dhe vëllai i tij, gazetari Marwan, u vranë në Gaza në dhjetor të vitit 2023. Shumë nga familjet e tyre kishin humbur më parë jetën në sulmet izraelite.
– “Vrasja e gazetarëve është plan për të heshtur të vërtetën”
Ismail al-Thawabta, drejtor i Zyrës së Medias së Qeverisë, i tha një gazetari të Agjencisë Anadolu se: “Synimi i gazetarëve dhe organizatave mediatike nga Izraeli është një krim i plotë lufte. Vrasja e gazetarëve është një përpjekje për të heshtur të vërtetën dhe për të mbuluar krimet e gjenocidit”.
Thawabta u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të medias dhe gazetarëve të lirë të ndërmarrin veprime për të mbrojtur kolegët e tyre palestinezë.
Izraeli ka vazhduar gjenocidin kundër palestinezëve në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023.
Pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare dhe vendimeve të armëpushimit nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, sulmet vazhdojnë me politika të urisë, shkatërrimit dhe zhvendosjes me forcë.
Në këtë proces të mbështetur nga SHBA-ja, afërsisht 195.000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë ose plagosur. Dhjetëra mijëra janë zhdukur, qindra mijëra kanë mbetur pa strehë dhe uria që ka vrarë dhjetëra fëmijë vazhdon.