Gazetari i njohur palestinez vritet në Gaza, ndërsa rritet numri i viktimave në mesin e mediave

Gazetari palestinez Saleh Aljafarawi është vrarë nga persona të armatosur në Qytetin e Gazës, sipas burimeve lokale.
Pamje të publikuara nga reporterë dhe aktivistë treguan trupin e tij me jelek mbrojtës “PRESS” në pjesën e pasme të një kamioni. Videoja është verifikuar nga agjencia Sanad e Al Jazeera-s.
Vrasja ndodhi gjatë përleshjeve midis forcave palestineze të sigurisë dhe grupeve të armatosura në lagjen al-Sabra të qytetit të shkatërruar nga lufta.
Aljafarawi, 28 vjeç, ishte zhvendosur nga veriu i Gazës gjatë luftës dhe ishte bërë i njohur për videot e tij që dokumentonin shkatërrimet dhe jetën e përditshme nën bombardime. Ai kishte deklaruar më parë se kishte marrë kërcënime të shumta nga Izraeli për shkak të punës së tij.
Sipas organizatave të mediave, më shumë se 270 gazetarë dhe punonjës mediatikë janë vrarë në Gaza që nga tetori i vitit 2023 – duke e bërë këtë konfliktin më vdekjeprurës për gazetarët në histori.