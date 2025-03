Gazetari izraelit, Levy: Rifillimi i sulmeve në Gaza jo vetëm krim, por edhe veprim pa moral

Gazetari izraelit Gideon Levy ka deklaruar se Izraeli ka dështuar në arritjen e qëllimeve të tij pavarësisht 15 muajve të shkatërrimit, vrasjeve masive dhe gjenocidit që kanë shkaktuar ndaj më shumë se 2 milionë njerëzve në Rripin e Gazës.

Izraeli më 18 mars rifilloi sulmet e tij të dhunshme në Rripin e Gazës duke shkelur marrëveshjen e armëpushimit. Bashkë me këto sulme, numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur mbi 50 mijë ndërsa numri i të plagosurve mbi 113 mijë.

Ka tërhequr vëmendjen se sulmet filluan nën hijen e hapave të diskutueshëm politikë të kryeministrit Benjamin Netanyahu si shkarkimi i drejtorit të agjencisë vendase të inteligjencës Shin-Bet.

Levy i cili shkruan artikuj për gazetën “Haaretz” në një prononcim për Anadolu foli për rifillimin e sulmeve të Izraelit në Rripin e Gazës.

– “Qindra palestinezë po vriten për të mbajtur vazhdimin e qeverisë së Netanyahut”

Levy thotë se rifillimi i sulmeve të Izraelit në Gaza ishte para së gjithash krim. Ai potencon se Izraeli ka dështuar në arritjen e qëllimeve të tij pavarësisht 15 muajve të shkatërrimit, vrasjeve masive dhe gjenocidit që ka shkaktuar ndaj më shumë se 2 milionë njerëzve në Gaza. “Rifillimi i sulmeve në Gaza nuk është vetëm një krim, por në të njëjtën kohë edhe një veprim pa moral”, shtoi ai.

Levy ndaj qeverisë izraelite parashtroi pyetjen “Atë që nuk arritët në 15 muaj me afro 50 mijë viktima, a do ta arrini duke vrarë edhe 50 mijë viktima të tjera në 15 muaj të tjerë?”.

Pasi shtoi se Izraeli nuk ka asnjë plan, Levy tha: “Qindra palestinezë po vriten për të mbajtur vazhdimin e qeverisë Netanyahu”.

Levy theksoi se vrasja e 174 fëmijëve më 18 mars, kur Izraeli rifilloi sulmet e tij, nuk kishte të bënte me “luftën kundër terrorizmit, vetëmbrojtjen apo lirimin e të burgosurve izraelitë në Gaza”. “Ne po jetojmë një moment të tillë ku asnjë fjalë nuk mund të shprehë zemërimin dhe turpin që ndjej për ato që kemi bërë atje”, tha ai.

– “Netanyahu e di shumë mirë se objektivat nuk mund të arrihen edhe nëse lufton për 10 vjet të tjera”

“Izraeli e ka shkelur në mënyrë të njëanshme marrëveshjen dhe përgjegjësia i takon vetëm Izraelit”, tha Levy i cili rikujtoi se qeveria e Netanyahut refuzon të fillojë negociatat e fazës së dytë dhe të tërhiqet nga Korridori i Filadelfit.

Ai tha se të burgosurit izraelitë në Gaza nuk janë prioriteti kryesor i Netanyahut dhe ai e ka dëshmuar këtë shumë herë. Levy tha se rifillimi i sulmeve në Gaza është i lidhur me politikën e brendshme izraelite.

“Netanyahu e di shumë mirë se objektivat nuk do të mund të arrihen, edhe nëse lufton për 10 vjet të tjera. Kjo ka të bëjë vetëm me ruajtjen e qeverisë së tij. Ai duhet të kalojë buxhetin në parlament për disa ditë. Për këtë ai ka nevojë për një shumicë, sepse qeveria bie nëse buxheti nuk miratohet. Për këtë arsye ai u detyrua të rikthente Itamar Ben-Gvir (liderin e partisë Fuqia Hebraike e ekstremit të djathtë). Dhe për të rikthyer Ben-Gvir ai duhet të rinovonte luftën”, tha ai.

– “Asnjë nga planet për Gazën nuk është serioz”

Levy tha se bota aktualisht është më e preokupuar me Ukrainën sesa me Gazën dhe se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i vetmi person që mund të ndalojë Izraelin, i ka dhënë Izraelit “dritën e gjelbër”.

“Asnjë nga planet për Gazën nuk është serioz”, tha Levy i cili planin e Trumpit e përshkroi si një “shaka” dhe tha se më shumë se 2 milionë njerëz në Gaza nuk mund të zhvendosen dhe se kjo ide nuk duhet të diskutohet sepse nuk është serioze.

Ndërsa lidhur me planin e Egjiptit për Gazën, Levy tha: “Plani egjiptian është shumë i mirë. Por, nuk shoh se kush do ta zëvendësojë Hamasin. Hamasi është forca dominuese në Gaza. Mund të na pëlqejë apo jo, por nuk ka alternativë të Hamasit dhe në situatën aktuale asgjë nuk funksionon pa miratimin e Hamasit. Nuk mund të krijosh një Hamas artificial”.

Sipas tij, Izraeli nuk mund të vrasë 2 milionë njerëz dhe se shpërngulja e detyruar e palestinezëve nga Gaza nuk mund të kryhet.

“Mendoj se përfundimisht do të ketë një marrëveshje marrëzie dhe kjo do të qetësojë gjithçka për dy ose tre vjet. Pastaj ne do t’i rikthehemi vrasjeve. Aktualisht nuk shoh ndonjë zgjidhje sepse asnjëra palë nuk po propozon asgjë serioze”, tha gazetari izraelit Levy.