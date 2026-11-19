Janine di Giovanni që mendonte se kishte parë më të keqën deri më tani…
Reporterja dhe autorja amerikane e luftës Janine di Giovanni publikoi në profilin e saj zyrtar në rrjetin social X një përmbledhje interesante të agresionit izraelit në Gaza.
“Kam mbuluar 18 luftëra gjatë 35 viteve. Jam qëlluar, rrëmbyer, kërcënuar, pothuajse përdhunuar. Kam humbur miq nga Sarajeva në Siri. Mendova se kisha parë më të keqen e njerëzimit. Gabohesha. Asgjë nuk krahasohet me Gazën – ose me bashkëfajësinë që e lejon të ndodhë.”
Janine di Giovanni është një gazetare e vlerësuar me çmime që ka mbuluar disa nga konfliktet më të vështira në botë, duke përfshirë luftërat në Bosnjë dhe Hercegovinë (veçanërisht rrethimin e Sarajevës), Ruandë, Çeçeni, Irak, Afganistan dhe Siri.
Përveç gazetarisë së saj, ajo është drejtoreshë ekzekutive e The Reckoning Project, një organizatë që mbledh dëshmi dhe dokumenton krimet e luftës për ndjekje penale në të ardhmen në gjykatat ndërkombëtare. /tesheshi.com/