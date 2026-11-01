Gërvalla: Prokuroria ishte në dijeni për kërcënimet ndaj Arlinda Zekajt që nga 10 korriku

Ministrja e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka folur për gjetjet e raportit lidhur me trajtimin institucional të rastit të Arlinda Zekajt, e cila u vra më 25 tetor në Vitomiricë të Pejës.
Gjatë prezantimit të raportit, Gërvalla ka bërë të ditur se Prokuroria Themelore në Pejë kishte informacione për dhunën dhe kërcënimet ndaj Zekajt që nga 10 korriku.
Ajo ka theksuar se edhe kryeprokurorja e atëhershme, Lumturije Vuçetaj, ishte njoftuar me shkrim për rastin më 23 tetor, vetëm dy ditë para vrasjes.
“Prokuroria ishte e informuar për dhunën dhe kërcënimet ndaj Arlinda Zekajt që nga 10 korriku. Dokumentacioni tregon se për zhvillimet e rastit ishin informuar vazhdimisht prokurorët përgjegjës dhe kryeprokurorja e atëhershme, Lumturije Vuçetaj”, ka deklaruar Gërvalla në një video të publikuar në “Facebook”.
Sipas ministres, më shqetësues është fakti se prokurorja përgjegjëse kishte refuzuar të hapte rast për kanosje, ndonëse Zekaj kishte raportuar kërcënim të drejtpërdrejtë me vrasje nga Albert Sylaj.
Gërvalla ka bërë të ditur se raporti evidenton probleme serioze edhe në trajtimin e kërkesës së Zekajt për t’u kthyer në shtëpinë e saj.