Gështenja mund të ndihmojë zemrën, tretjen dhe humbjen e peshës, por jo për të gjithë – personat alergjikë ndaj lateksit duhet të jenë të kujdesshëm

Gështenjat e pjekura janë një nga ëmbëlsirat e preferuara të vjeshtës, dhe përveçse janë të shijshme, ato kanë shumë pak yndyrë dhe shumë fibra, kalium dhe vitaminë C.
Kjo është arsyeja pse ato mund të jenë një zgjedhje e mirë për zemrën, tretjen dhe kontrollin e peshës, por me masë dhe jo për të gjithë.
Gështenja ndryshon në përbërje nga shumica e arrave. Në vend të yndyrës, ajo përmban kryesisht karbohidrate.
Sipas bazës së të dhënave FoodData Central të Departamentit të Bujqësisë të SHBA-së (USDA) , 100 gramë gështenja të pjekura kanë 245 kalori, 2.2 gramë yndyrë, 53 gramë karbohidrate dhe 5.1 gramë fibra. E njëjta sasi përmban 590 miligramë kalium dhe 26 miligramë vitaminë C. Një porcion me dhjetë gështenja (84 gramë) ka rreth 206 kalori.
Si ndikon në zemër
Sipas WebMD , teksti i të cilit u shqyrtua me ekspertizë nga nutricionistja Kathleen Zelman, kaliumi dhe magnezi nga gështenjat, së bashku me antioksidantët, kontribuojnë në uljen e rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Gështenjat janë të pasura me acid galik dhe elagjik. Këto janë antioksidantë, përqendrimi i të cilëve rritet gjatë gatimit dhe pjekjes. Gështenjat nuk kanë kolesterol dhe kanë kripë të papërfillshme.
Si ndikon në tretje
Fibra në gështenja ndihmon tretjen e rregullt dhe ushqen bakteret e dobishme në zorrë. Gështenja nuk përmban gluten, kështu që njerëzit me sëmundje celiake mund ta hanë atë, sipas WebMD.
Fibra ngadalëson përthithjen e niseshtesë dhe zvogëlon rritjen e papritur të sheqerit në gjak. Indeksi glicemik i gështenjave është 54, gjë që i vendos ato midis ushqimeve me një indeks të ulët glicemik. Megjithatë, gështenjat kanë dukshëm më shumë karbohidrate sesa arrat e tjera. Prandaj, nutricionistët në Healthline paralajmërojnë se sasitë e tepërta, nëse hahen shpesh, mund t’i anulojnë këto përfitime.
Humbje peshe
Gështenjat janë më të ngopura për më gjatë për shkak të përmbajtjes së tyre të fibrave. Ato kanë gjithashtu pak yndyrë, kështu që kanë më pak kalori për gram sesa shumica e arrave. Kjo mund t’i bëjë ato një meze të mirë për ata që kujdesen për peshën e tyre, por vetëm nëse po hanë më pak kalori sesa djegin.
Hulumtimet në kafshë sugjerojnë gjithashtu një efekt të mundshëm në indin dhjamor. Shkencëtarët nga Universiteti i Trás-os-Montes dhe Alto Douro në Portugali publikuan një studim paraprak në revistën Biomedicines në vitin 2020. Në të, minjtë u ushqyen me ushqim të plotësuar me miell gështenje për 35 ditë. Grupi me dozën më të lartë kishte më pak ind dhjamor në bark, por nuk kishte ndryshim në peshën trupore. Studimi u krye vetëm në 18 minj, kështu që rezultatet nuk mund të zbatohen drejtpërdrejt tek njerëzit.
Kush përfiton dhe kush duhet të jetë i kujdesshëm
Gështenjat janë një zgjedhje e mirë për ata që duan më shumë fibra në dietën e tyre, për njerëzit me sëmundjen celiake dhe për ata që kërkojnë një meze të ngopur dhe me pak yndyrë. Njerëzit me diabet mund t’i hanë, por në porcione më të vogla dhe duke numëruar karbohidratet.
Ata që kanë alergji ndaj lateksit duhet të jenë të kujdesshëm. Gështenjat, së bashku me avokadot, bananet dhe kivit, janë ndër ushqimet që shoqërohen më shpesh me të ashtuquajturin sindromë të frutave të lateksit. Sipas organizatës amerikane Allergy & Asthma Network , 30 deri në 50 përqind e njerëzve me alergji ndaj lateksit reagojnë edhe ndaj ndonjë fruti ose perimeje. Gështenjat janë në listën e saj të ushqimeve me rrezik të lartë.
Gështenjat e papërpunuara përmbajnë tanine, të cilat mund të irritojnë stomakun dhe të shkaktojnë të përziera. WebMD pohon se te njerëzit me sëmundje të mëlçisë ose probleme më të rënda me veshkat, edhe mëlçia mund të dëmtohet. Kjo është arsyeja pse është më mirë t’i hani të pjekura ose të ziera.
Gështenjat e kalit nuk hahen. Agjencia franceze e sigurisë ushqimore ANSES paralajmëron se janë helmuese dhe shkaktojnë dhimbje stomaku, të përziera, të vjella dhe acarim të fytit. Sipas një analize të qendrave franceze të helmimit nga viti 2012 deri në vitin 2018, kalimi midis gështenjës së egër dhe asaj të ëmbël përbënte 11 përqind të rasteve në të cilat një bimë helmuese u zëvendësua nga një e ngrënshme. Gështenja e butë ka një guaskë kafe me gjemba të trasha e të gjata dhe dy deri në tre fruta më të vogla e të sheshta. Gështenja e egër ka një lëkurë të trashë jeshile me gjemba të rrallë e të shkurtër dhe zakonisht një frut më të madh e të rrumbullakët.