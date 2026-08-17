Gjashtë civilë të vrarë në Rusi dhe dy në Ukrainë, Moska dhe Kievi shkëmbejnë sulme ajrore gjatë natës

Gjashtë persona u vranë dhe katër u plagosën në një sulm me raketa ukrainase në një fshat në Rajonin Belgorod të Rusisë, ndërsa dy persona u vranë dhe tre u plagosën në sulmet ruse në rajonin Zaporizhzhia të Ukrainës, transmeton Anadolu.
Ushtruesi i detyrës së Guvernatorit të Rajonit të Belgorodit, Alexander Shuvaev, tha se forcat ukrainase granatuan fshatin Koloskovo në rrethin komunal Valuysky.
“Gjashtë civilë u vranë dhe katër persona u plagosën, duke përfshirë një fëmijë”, tha Shuvaev në një deklaratë në platformën ruse të mesazheve Max.
Dy nga të plagosurit morën ndihmë mjekësore, por refuzuan shtrimin në spital, ndërsa të tjerët, përfshirë fëmijën, u dërguan në një spital lokal, tha ai.
Në Ukrainë, Guvernatori i rajonit të Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, tha në Telegram se dy persona u vranë dhe tre u plagosën në sulmet gjatë natës në Zaporizhzhia.
Sipas tij, forcat ruse kanë kryer 1.217 sulme në 60 vendbanime në rajon gjatë një periudhe 24-orëshe.