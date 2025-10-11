Gjashtë milionë haitianë përballen me urinë ekstreme për shkak të dhunës së bandave

Një raport i fundit nga Klasifikimi i Integruar i Fazave të Sigurisë Ushqimore (IPC) tregon se rreth 5.7 milionë haitianë, ose më shumë se gjysma e popullsisë, po përjetojnë mungesë të rëndë ushqimore, raporton Aljazeera.
Situata pritet të përkeqësohet, me parashikime që deri në mesin e vitit 2026, pothuajse gjashtë milionë njerëz do të përballen me urinë ekstreme.
Dhuna e bandave ka shkatërruar prodhimin bujqësor, ka penguar shpërndarjen e ndihmave dhe ka detyruar 1.3 milionë njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Në Port-au-Prince, bandat kontrollojnë rreth 90% të qytetit, duke vështirësuar ndihmën për ata që kanë nevojë. Autoritetet haitiane kanë krijuar një Zyrë të Sigurisë Ushqimore për të koordinuar përpjekjet e shpëtimit, por pengesat mbeten të mëdha për shkak të pasigurisë dhe krizës ekonomike që ka përfshirë vendin. /mesazhi
