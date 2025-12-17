Gjashtë palestinezë të shpëtuar pas shembjes së çatisë nga stuhia në Gaza, mes tyre edhe fëmijë

Gjashtë palestinezë, përfshirë dy fëmijë, u nxorën të gjallë të mërkurën nga një çati që u shemb për shkak të stuhive të forta në Rripin verior të Gazës, raporton Anadolu.
Agjencia e Mbrojtjes Civile në një deklaratë tha se çatia e sipërme e një ndërtese trekatëshe u shemb në kampin e refugjatëve Shati, në perëndim të Qytetit të Gazës.
Civilët e shpëtuar janë në gjendje të mirë shëndetësore, shtoi deklarata.
Një fortunë e re ka përfshirë Rripin e Gazës me reshje të dendura shiu, erëra të forta dhe stuhi. Kushtet e motit paraqesin rrezik të madh për palestinezët e zhvendosur që jetojnë në tenda të vjetra ose ndërtesa me rrezik të lartë të dëmtuara rëndë, të cilat kanë qenë nën sulme të përsëritura izraelite që nga tetori 2023.
Një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën të martën pasi një ndërtesë e shkaktuar nga shiu u shemb pjesërisht në Qytetin e Gazës.
Të paktën 14 persona humbën jetën në një stuhi dimërore në Gaza javën e kaluar. Mbi 53.000 tenda të zhvendosura u përmbytën pjesërisht ose plotësisht, u rrëmbyen nga përrenjtë ose u shkatërruan nga erërat e forta, dhe 13 ndërtesa u shembën në të gjithë Gazën.
Izraeli ka vrarë gati 70.700 persona, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 171.000 në Gaza që nga tetori i vitit 2023 dhe e ka shndërruar enklavën në rrënoja.