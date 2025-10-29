Gjashtë simptoma të tensionit të lartë të gjakut që nuk duhet t’i injoroni kurrë

Tensioni i lartë i gjakut, i njohur edhe si hipertension, është një problem serioz shëndetësor që shpesh kalon pa u vënë re.
Edhe pse shumë nuk e perceptojnë si të rrezikshme derisa të shfaqen simptoma të rënda, është një gjendje që mund të ketë pasoja serioze shëndetësore – duke përfshirë atakun në zemër dhe goditjen në tru, si dhe ndërlikime të tjera.
Një nga sfidat më të mëdha në luftën kundër hipertensionit është se ai shpesh zhvillohet gradualisht dhe pa shenja të dukshme. Kjo është arsyeja pse quhet “vrasësi i heshtur” për një arsye. Domethënë, shumë të prekur as nuk e dinë që kanë tension të lartë të gjakut për një kohë të gjatë, sepse simptomat – nëse shfaqen – mund të jenë të lehta, jo specifike ose t’i atribuohen gabimisht ankesave të tjera.
Pikërisht për këtë arsye, matja e rregullt e tensionit të gjakut, të paktën një herë në vit, është thelbësore për zbulimin në kohë të sëmundjes. Sot, mund ta bëni shumë lehtë, madje edhe në shtëpi, me ndihmën e pajisjeve dixhitale që gjenden lehtësisht në farmaci dhe dyqane të pajisjeve mjekësore.
Gjashtë simptoma që mund të tregojnë tension të lartë të gjakut – edhe pse njerëzit shpesh nuk i shoqërojnë ato me këtë gjendje:
Dhimbje koke
Edhe pse mund të ketë shumë shkaqe, dhimbjet e kokës nga hipertensioni shpesh ndodhin në pjesën e prapme të kokës ose në majë të kokës. Nëse këto dhimbje koke janë të shpeshta, rekomandohet kontrolli i presionit të gjakut.
Shikim i turbullt
Tensioni i lartë i gjakut mund të dëmtojë enët e gjakut në sytë tuaj, duke rezultuar në shikim të turbullt. Nëse vini re një përkeqësim të menjëhershëm të shikimit tuaj, sigurohuni që të vizitoni një mjek.
Vështirësi në frymëmarrje
Ndjenja e gulçimit, edhe me një sforcim minimal, mund të tregojë se zemra është nën një ngarkesë shtesë. Kjo simptomë nuk duhet injoruar, veçanërisht nëse shfaqet në qetësi.
Dhimbje gjoksi
Presioni në gjoks ose dhimbja gjatë aktivitetit mund të sinjalizojë se zemra nuk është në gjendje të përmbushë nevojat e trupit për shkak të presionit të lartë të gjakut. Në raste të tilla, është i nevojshëm një vlerësim i menjëhershëm mjekësor.
Gjakderdhje nga hunda
Edhe pse nuk është vërtetuar drejtpërdrejt se gjakderdhja nga hunda lidhet me hipertensionin, shfaqja e shpeshtë e saj mund të jetë një shenjë se diçka nuk shkon – dhe duhet të hetohet.
Urinë me shkumë
Nëse urina juaj ka një pamje të shkumëzuar, kjo mund të nënkuptojë që proteina po nxirret nga trupi juaj, gjë që mund të jetë rezultat i dëmtimit të veshkave të shkaktuar nga presioni i lartë i gjakut. Mos e vononi vizitën te mjeku nëse vini re këtë ndryshim.