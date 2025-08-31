Gjashtëmbëdhjetë të tjerë humbin jetën nga përmbytjet në Pakistanin verilindor

Periudha e re e musonëve e shoqëruar nga përmbytje masive u ka marrë jetën 16 personave të tjerë dhe ka lënë të lënduar dhjetëra të tjerë në gjithë provincën verilindore Punjab të Pakistanit gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa ekipet e shpëtimit mbeten të angazhuara në evakuimin e mijëra personave të prekur, raportuan zyrtarët dhe mediat lokale të dielën, transmeton Anadolu.
Të paktën 13 viktima u raportuan nga kryeqyteti i provincës Lahore, në rrethet Nankana Sahib, Mandi Bahauddin, Gujranwala dhe Dera Ghazi Khan, duke e çuar numrin e të vdekurve në 46 gjatë katër ditëve të fundit, tha departamenti provincial i shpëtimit në një deklaratë.
Rrëketë e ujërave të përmbytjes vazhduan të shkaktonin kaos në disa rrethe të Punjabit, duke rrëmbyer argjinaturat, duke përmbytur fshatra dhe të mbjella, dhe duke i detyruar autoritetet të kryejnë kontrolle në një përpjekje për të shpëtuar qytetet e mëdha.
Përmbytjet masive rrëmbyen të paktën shtatë argjinatura në rrethin Bahawalpur, duke përmbytur dhjetëra fshatra dhe të mbjella në vend.
Ministrja e Lartë e Punjabit, Marriyum Aurangzeb, u tha gazetarëve në Lahore se numri i njerëzve të prekur nga përmbytjet është rritur në mbi 2 milionë, ndërsa më shumë se 700.000 njerëz janë evakuuar deri më tani në gjithë provincën.
Tre të porsalindur humbën jetën në rrethin Dera Ghazi Khan pasi nuk mund të transferoheshin në spital për shkak të rrugëve të përmbytura, raportoi transmetuesi lokal “Geo News”.
Zyrtarët qeveritarë thanë se kanë dërguar një ekip shpëtimi, megjithatë, vetë nëna ka refuzuar të shkonte në spital pasi gjendja e trinjakëve ishte e mirë në atë kohë.
Departamenti Meteorologjik i Pakistanit ka parashikuar më shumë shira gjatë tri ditëve të ardhshme, gjë që mund të përkeqësojë përmbytjet tashmë në rritje.
Është për herë të parë në historinë 78-vjeçare të vendit që tre lumenjtë lindorë – Chenab, Ravi, Sutlej – kanë dalë nga shtrati njëkohësisht.