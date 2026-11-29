Kushtet janë të vështira, mundësitë të kufizuara, pagat të ulëta dhe njerëzit nuk i vlerësojnë aftësitë!
Mund të ketë diçka të vërtetë në këto fjalë, por pyetja është: Çfarë kanë bërë të rinjtë gjatë viteve që kanë kaluar?
Sa aftësi kanë fituar? Sa përvoja kanë fituar? Sa projekte kanë nisur?
Kur kushtet e vështira kthehen në arsyetim të përhershëm për dështimin, realiteti nuk ndryshon; përkundrazi, njeriu mbetet më gjatë brenda tij. Brezat nuk e ndërtojnë të ardhmen duke pritur kushte ideale, por duke u përgatitur dhe punuar, pavarësisht vështirësive.
Dr. Abdulkerim Bakkar