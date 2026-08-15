Gjendet i vdekur ish-profesori i Kembrixhit, pak ditë pas dorëheqjes mes akuzave për plagjiaturë

Ish-profesori e Universitetit të Kembrixhit, i cila ishte në qendër të një debati për plagjiaturë, është gjetur i vdekur.
Jason Arday u gjet pa shenja jete në Battersea, në jug të Londrës, të premten pasdite, thanë shërbimet e emergjencës.
Oficerët e Policisë Metropolitane u thirrën nga Shërbimi i Ambulancës së Londrës. Një burrë 41-vjeçar u shpall i vdekur në vendngjarje dhe të afërmit e tij janë informuar, tha policia.
Arday dha dorëheqjen si profesor i sociologjisë së arsimit në Kembrixh javën e kaluar pas akuzave për plagjiaturë dhe pyetjeve rreth disa prej arritjeve të tij. Ai i kishte mohuar pretendimet.
Në një deklaratë, Policia Metropolitane tha: “Për momentin, vdekja e tij po trajtohet si e papritur, por nuk besohet të jetë e dyshimtë.”
Akademiku 41-vjeçar kishte mohuar çdo plagjiaturë, por pranoi gabime në punën e tij, dhe javën e kaluar tha se zemërimi i fundit kishte çuar në “një nivel të pamëshirshëm të shqyrtimit publik dhe sulmit personal”.