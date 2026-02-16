“Gjenocidi po ndodh në Gaza”: Komentet e regjisorit për Gazën nxisin tensione politike në Festivalin e Filmit në Berlin

Regjisori Emin Alper e shfrytëzoi premierën e filmit të tij Kurtulus në Festivalin e Filmit në Berlin për të tërhequr vëmendjen ndaj luftës në Gaza, duke deklaruar se “gjenocidi po ndodh në Gaza” pavarësisht paralajmërimeve të mëparshme nga presidenti i jurisë së festivalit Wim Wenders në lidhje me mesazhet politike, transmeton Anadolu.
“Kurtulus është një film që tregon se si një komunitet mund të kryejë krime të tmerrshme. Historia është plot me histori të tilla… Fatkeqësisht, edhe e tashmja është e tillë. Sot, po dëshmojmë gjenocidin e Izraelit në Gaza. E vetmja gjë që mund t’i ndalë këto krime është një reagim i fortë nga bota, por ne e kemi braktisur Palestinën”, tha Alper në shfaqjen gala gjatë konkursit kryesor të festivalit.
“Qofshin fuqitë perëndimore që janë bërë bashkëfajtore në këtë krim apo shtetet autokratike jashtë Perëndimit, ne nuk mund të mbështetemi te qeveritë. Ne duhet të mbështetemi vetëm te vetja dhe njerëzit e botës, të qëndrojmë vigjilentë, të ngrihemi së bashku dhe të bëhemi fuqia e ndryshimit”, shtoi ai.
Filmi, i xhiruar në fshatrat Kirkat në Batman dhe Killit (Dereici) në provincën Mardin të Turqisë, me aktorët Caner Cindoruk, Berkay Ates, Feyyaz Duman dhe Naz Goktan, trajton një mosmarrëveshje për tokën midis fisit roje të fshatit Hazeran dhe familjeve Bezari që kthehen vite pasi u detyruan të largohen.
Këto komente erdhën mes debatit të vazhdueshëm në festival, pasi Wenders u pyet më parë për Gazën dhe mbështetjen e Gjermanisë për Izraelin.
Përgjigjja e tij shkaktoi kritika, duke deklaruar: “Si regjisorë filmash duhet të qëndrojmë jashtë politikës, sepse nëse bëjmë filma politikë me vetëdije, hyjmë në fushën e politikës. Ndërsa ne jemi kundërpesha e politikës. Ne duhet të bëjmë atë që është njerëzore, jo punën e politikanëve”.