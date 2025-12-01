Gjeorgjia planifikon ta padisë BBC-në për akuzat mbi përdorimin e agjentëve kimikë për të shtypur protestat

Partia në pushtet në Gjeorgji “Ëndrra Gjeorgjiane”, ka njoftuar se do të ndërmarrë veprime ligjore kundër BBC-së për akuzat e medias se autoritetet përdorën një agjent kimik për të shpërndarë protestat në nëntorin e kaluar, transmeton Anadolu.
“Kemi vendosur të nisim procedura ligjore në gjykatat ndërkombëtare kundër BBC-së, një media e rreme”, njoftoi partia gjeorgjiane në pushtet në rrjetet sociale.
Një artikull i BBC-së i publikuar dje sugjeronte se autoritetet gjeorgjiane përdorën një “armë kimike të epokës së Luftës së Parë Botërore” të quajtur “camite” për të shtypur demonstratat.
Partia “Ëndrra Gjeorgjiane” tha se artikulli përmbante pretendime “absurde dhe të rreme” të bazuara në mendimet e “individëve specifikë” dhe “palëve të interesuara.”
“Natyrisht, ky i ashtuquajtur organ mediatik, i shndërruar në një armë propagande e ‘Shtetit të Thellë’, nuk ka paraqitur asnjë fakt për të mbështetur këtë akuzë të rëndë”, shtoi deklarata.
Partia tha se ekipi i saj i komunikimit kishte qëndruar në kontakt me gazetarin para publikimit, por pretendoi se BBC nuk kishte botuar “as 1 për qind” të përgjigjeve të ofruara. Autoritetet argumentuan se raporti ishte një “material propagandistik i pistë” që synonte të njollosë qeverinë gjeorgjiane, policinë dhe institucionet shtetërore.
Gjeorgjia dëshmoi protesta të gjera në nëntor të vitit 2024 pasi partia në pushtet pezulloi negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE) deri në vitin 2028.