Gjermani – Inflacioni i çmimeve të shumicës më i larti që nga 1962

Inflacioni gjerman i çmimeve me shumicë shënoi një tjetër rekord në prill, për shkak të çmimeve të larta të mallrave dhe energjisë elektrike, sipas të dhënave të publikuara nga Destatis.

Inflacioni i çmimeve me shumicë u rrit në 23,8% në prill, nga 22,6% në mars.

Kjo ishte shkalla më e lartë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1962.

”Ndikimi i luftës në Ukrainë në çmimet e shitjes me shumicë është vërejtur në prill, kryesisht me shumicë, me lëndë të para dhe burime energjie, por edhe me ushqime të ndryshme”, theksoi në përditësimin ekonomik Destatis.

Çmimet me shumicë të produkteve me bazë vaji mineral u rritën ndjeshëm me 63,4% dhe ato të lëndëve djegëse të ngurta me 70,9%.

Në baza mujore, çmimet e shitjes me shumicë u rritën me 2,1%, shumë më ngadalë se rritja prej 6,9% e regjistruar në muajin mars.

Rritja është nxitur kryesisht nga çmimet e ushqimeve. /atsh