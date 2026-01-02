Gjermani, partia në pushtet Unioni Kristian Social kërkon riatdhesimin e shumicës së refugjatëve sirianë

Partia bashkëqeverisëse e Gjermanisë, Unioni Kristian Social (CSU) bëri thirrje për riatdhesimin e shumicës së refugjatëve sirianë në vend, raportuan sot mediat gjermane, transmeton Anadolu.
Sipas një dokumenti qëndrimi për takimin me dyer të mbyllura të grupit rajonal CSU në qytetin jugor gjerman Seeon, shumica e sirianëve me leje qëndrimi të përkohshme nuk do të kenë më bazë për mbrojtje që kur lufta civile në atë vend ka mbaruar.
“Për ata që nuk largohen vullnetarisht, riatdhesimi duhet të fillojë sa më shpejt të jetë e mundur,” citoi dokumentin e përditshmja “Munchner Merkur”. Në vitin 2026, duhet të ketë ofensivë dëbimi “me fluturime të planifikuara, përfshirë Sirinë dhe Afganistanin”, sipas projekt-rezolutës për takimin me dyer të mbyllura të anëtarëve të parlamentit të CSU-së.
Si pjesë e këtyre përpjekjeve, qendrat e nisjes duhet të ngrihen në të gjithë vendin dhe një terminal i veçantë dëbimi duhet të krijohet në aeroportin e Mynihut, shtoi ajo. Statusi i refugjatëve sirianë dhe kthimi i tyre i mundshëm kanë shkaktuar debate të ashpra në Gjermani që nga rënia e regjimit të Asadit në dhjetor 2024, shpesh i nxitur nga partia e ekstremit të djathtë AfD.
Mes presionit politik në rritje, kancelari Friedrich Merz tha në fillim të nëntorit se që kur lufta civile ka mbaruar, refugjatët sirianë pritet të kthehen në vendin e tyre dhe të ndihmojnë në rindërtimin e tij. Ai shtoi se shumë sirianë në Gjermani ka të ngjarë të kthehen vullnetarisht ndërsa Berlini do ta inkurajojë këtë dhe do ta ndihmojë vendin të rindërtohet shpejt.
Sipas shifrave zyrtare, mbi 1.2 milion sirianë jetonin në Gjermani që nga fundi i vitit 2024. Rreth një e katërta kishin shtetësi gjermane, shpesh përmes natyralizimit.
Midis 713 mijë shtetasve sirianë që ikën nga lufta civile dhe kërkuan mbrojtje në Gjermani, 90 për qind kishin leje qëndrimi humanitar me status të njohur mbrojtjeje që nga ajo datë. Ndërsa 64.200 të tjerë kishin vendime në pritje për statusin e mbrojtjes dhe rreth 6.600 ishin refuzuar.