Gjermani, policia regjistron rritje të certifikatave false të vaksinimit

Policia në Gjermani po heton mijëra raste të dyshuara të falsifikimit të certifikatave të vaksinave kundër COVID-19, njoftoi sot agjencia e lajmeve DPA, transmeton Anadolu Agency (AA).

Agjencia citoi shifra të marra nga 16 shtetet federale të vendit që tregojnë se më shumë se 12 mijë hetime policore janë hapur në mbarë vendin.

DPA raportoi se numri i hetimeve u rrit në dhjetor, pasi autoritetet njoftuan kufizime të reja që kryesisht i mbyllën personat e pavaksinuar nga jeta publike.

Ata që tregojnë ose përdorin certifikata false mund të përballen me dënime të rënda, nga gjobat dhe dënimet me burgim me kusht deri te humbja e punës.

Prokurorët kanë hapur një hetim për vrasje nga pakujdesia në një rast pasi një grua përdori certifikatë të rreme vaksine për të vazhduar punën në një shtëpi pleqsh, pavarësisht se kishte anëtarë të familjes të sëmurë me COVID-19 në shtëpi.

Pritet që Parlamenti gjerman të fillojë debatin për një mandat universal të vaksinës në muajt e ardhshëm, megjithëse zyrtarët e qeverisë pranojnë se masa nuk ka gjasa të hyjë në fuqi për disa muaj.

Pothuajse 73 për qind e popullsisë gjermane kanë marrë dy doza të vaksinave kundër COVID-19 ndërsa gati 48 për qind kanë marrë vaksinën shtesë përforcuese.

Gjermania ka regjistruar sot një numër të ri rekord të rasteve të konfirmuara. Agjencia e kontrollit të sëmundjeve të vendit raportoi 112.323 infeksione të reja në 24 orët e fundit dhe 239 vdekje të lidhura me COVID-19. /aa