Gjermania dënon sulmin nga kolonët ekstremistë izraelitë në xhaminë në Bregun Perëndimor

Gjermania ka dënuar një sulm nga kolonët ekstremistë izraelitë në një xhami në Bregun Perëndimor të pushtuar mes një rritje të dhunës së kolonëve në territoret e pushtuara palestineze, transmeton Anadolu.
“Ne dënojmë sulmin me zjarrvënie ndaj një xhamie në Deir Istiya në Bregun Perëndimor”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë në një postim në mediat sociale.
“Rritja e fundit e dhunës nga kolonët ekstremistë është thellësisht shqetësuese. Kjo dhunë duhet të ndalet, incidentet duhet të hetohen plotësisht dhe ata që janë përgjegjës të mbahen përgjegjës”, tha ministria gjermane.
Kolonët izraelitë dogjën dhe dëmtuan një xhami në një fshat palestinez në Bregun Perëndimor qendror gjatë natës së kaluar.
Sulmet nga ushtria izraelite dhe kolonët e paligjshëm janë përshkallëzuar në Bregun Perëndimor të pushtuar që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor të vitit 2023, duke vrarë më shumë se 1.070 palestinezë dhe duke plagosur rreth 10.300 të tjerë.
OKB-ja dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë dokumentuar qindra sulme të kolonëve ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në vitet 2024-2025, duke përfshirë zjarrvënie, vandalizëm dhe sulme fizike. Këto sulme shpesh ndodhin në prani të forcave izraelite, të cilat rrallë ndërhyjnë.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.