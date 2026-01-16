Gjermania do të presë presidentin sirian javën e ardhshme për bisedime mbi marrëdhëniet politike dhe ekonomike

Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa, do të vizitojë Berlinin javën e ardhshme për udhëtimin e tij të parë zyrtar në Gjermani që nga marrja e detyrës, transmeton Anadolu.
Zëvendëszëdhënësi i qeverisë gjermane, Sebastian Hille, tha se vizita dyditore e presidentit të Sirisë do të fillojë më 19 janar dhe do të përqendrohet në forcimin e marrëdhënieve politike dhe ekonomike midis dy vendeve.
Ai u tha gazetarëve se pas një takimi dypalësh me kancelarin Friedrich Merz të martën, presidenti sirian do të marrë pjesë në një diskutim në tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të kompanive të mëdha gjermane, ku do të jenë të pranishëm edhe ministri i Jashtëm, Johann Wadephul dhe ministrja e Ekonomisë, Katherina Reiche.
“Ne jemi të interesuar të thellojmë marrëdhëniet dhe të bëjmë një fillim të ri me qeverinë e re siriane, dhe kemi shumë çështje të rëndësishme për të adresuar”, tha Hille.
Ai theksoi se diskutimet do të mbulojnë zhvillimet e fundit rajonale, tranzicionin politik të Sirisë, rimëkëmbjen ekonomike dhe kthimin e refugjatëve.
Al-Sharaa është planifikuar gjithashtu të takohet në Pallatin Bellevue të martën me presidentin gjerman, Frank-Walter Steinmeier.