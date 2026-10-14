Gjermania drejt ndalimit të rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 13 vjeç

Qeveria gjermane ka miratuar të mërkurën udhëzimet e politikave për mbrojtjen më të mirë të fëmijëve dhe të rinjve në internet, përfshirë ndalimin në nivel kombëtar të përdorimit të rrjeteve sociale nga personat nën moshën 13-vjeçare, deri në hyrjen në fuqi të rregullave evropiane, raporton Anadolu.
Masat e planifikuara synojnë mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet në internet, zhvillimin e aftësive të tyre për përdorimin e përgjegjshëm të mjeteve digjitale dhe mbështetjen e pjesëmarrjes së tyre në botën digjitale. Ato vijnë pas raportit përfundimtar të një komisioni të pavarur ekspertësh, i cili prezantoi 56 rekomandime muajin e kaluar.
“Analiza ka përfunduar, tani është koha për zbatim. Me kuadrin e ri, ne si qeveri federale krijojmë bazën që fëmijët dhe të rinjtë të mund të rriten të sigurt dhe të pavarur edhe në botën digjitale”, tha ministrja e Arsimit dhe Çështjeve Familjare, Karin Prien, në një deklaratë.
“Mbrojtja, fuqizimi dhe pjesëmarrja – ky është misioni ynë. Interneti prej kohësh është pjesë e jetës së përditshme, veçanërisht për të rinjtë. Prandaj, ne nuk duam t’i përjashtojmë nga bota digjitale, por t’i bëjmë të aftë dhe të përgatitur për t’u përballur me sfidat e saj”, shtoi ajo.
Sipas rregullave të reja, fëmijëve nën moshën 13-vjeçare në përgjithësi do t’u ndalohet përdorimi i rrjeteve sociale si TikTok, Snapchat ose Instagram. Do të lejohen vetëm platformat e krijuara posaçërisht për fëmijët. Për adoleshentët nga mosha 13 deri në 18 vjeç, rregullat do të përcaktojnë kufizime të ndryshme në varësi të moshës.
Qeveria planifikon gjithashtu që nga viti 2027 të vendosë verifikim të besueshëm të moshës përmes zbatimit gjerman të Portofolit Evropian të Identitetit Digjital të BE-së, të quajtur “d-you”.
Gjermania do t’u bëjë gjithashtu presion platformave që të çaktivizojnë si parazgjedhje mekanizmat që nxisin varësinë. Në negociatat për Aktin e BE-së për Fëmijët, Berlini synon që sistemet algoritmike të rekomandimeve të çaktivizohen automatikisht dhe të merren masa për të parandaluar funksionet që nxisin lëvizjen pa fund nëpër përmbajtje ose përdorimin kompulsiv të platformave.