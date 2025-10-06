Gjermania e gatshme të kontribuojë financiarisht dhe me personel për paqen në Gaza

Gjermania planifikon të kontribuojë financiarisht dhe me personel në planin e paqes në Gaza, tha të hënën Ministri i Jashtëm Johann Wadephul, transmeton Anadolu.
Duke folur për transmetuesin publik ARD përpara vizitës së tij në Izrael, Wadephul e quajti planin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump një “pikë kthese” të mundshme për rajonin dhe tha se Berlini do të bëjë gjithçka për të siguruar suksesin e tij.
“Aktualisht jemi në fazën e parë, ku do të arrihet një armëpushim dhe po diskutohet lirimi i pengjeve. Kjo ka rëndësi qendrore edhe për Gjermaninë, sepse midis pengjeve ka qytetarë gjermanë”, tha ai.
Wadephul tha se pas bisedimeve të tij në Izrael, ai ka të ngjarë të vizitojë Egjiptin, ku negociatorët nga SHBA-ja, Egjipti dhe Katari kanë planifikuar të takohen me delegacionet izraelite dhe të Hamasit për të diskutuar planin e paqes në Gaza.
Ai theksoi se Berlini është gati të ofrojë mbështetje financiare dhe të kontribuojë me personel në përpjekjet për paqe dhe siguri për të siguruar suksesin e planit të paqes në Gaza.
“Pas armëpushimit, do të hyjmë në një fazë ku qeveria gjermane ka premtuar ndihmë. Jemi gati të marrim pjesë në një konferencë për rindërtim”, tha Wadephul duke shtuar se Berlini do të ofrojë mbështetje financiare dhe ndihmë humanitare.
“Kur bëhet fjalë për konsolidimin e këtij procesi paqeje, i cili, shpresojmë të fillojë së shpejti, jemi të përgatitur të përfshihemi personalisht, që do të thotë se do të ofrojmë personel”, shtoi Wadephul.