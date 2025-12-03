Gjermania e shqetësuar nga numri i lartë i të vrarëve në Gaza pavarësisht armëpushimit

Gjermania shprehu sot shqetësim të thellë për numrin e lartë të viktimave në Gaza, edhe pse më 10 tetor ka hyrë në fuqi një marrëveshje armëpushimi, raporton Anadolu.
“Numri i lartë i të vrarëve dhe të plagosurve ditët e fundit është jashtëzakonisht shqetësues. Është thelbësore që të gjitha palët t’i përmbahen marrëveshjes, sepse është e rëndësishme të mos rrezikohet armëpushimi që sapo është arritur. Përpjekjet tona diplomatike janë gjithashtu të përqendruara në këtë”, tha Martin Giese, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, në një konferencë për media.
Që nga 10 tetori, të paktën 360 palestinezë raportohet të jenë vrarë, 922 janë plagosur, dhe trupat e 617 personave të vdekur janë nxjerrë nga zona të ndryshme të Rripit të Gazës.
Ndërkohë, Giese mirëpriti planet e Izraelit për rihapjen e pikës kufitare Rafah, duke e quajtur atë një “sinjal kryesisht pozitiv”.
“Tani duhet të shohim nëse hapja do të ndodhë vërtet siç është njoftuar”, tha ai.
Izraeli deklaroi më herët gjatë ditës se porta kryesore e Gazës do të hapet në ditët e ardhshme, duke u mundësuar mijëra palestinezëve që kanë nevojë për kujdes mjekësor të largohen nga enklava e shkatërruar nga lufta përmes Egjiptit.
Giese përsëriti nevojën për pika të tjera kufitare për të lejuar më shumë ndihma humanitare të hyjnë në Gaza.