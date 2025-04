Gjermania: Ende nuk ka vendim për shitjen e avionëve “Eurofighter” Turqisë

Qeveria gjermane mohoi të enjten raportimet e mediave se ka vënë veton ndaj shitjes së avionëve “Eurofighter” Türkiyes për shkak të zhvillimeve politike të brendshme.

Ministria Federale e Çështjeve Ekonomike sqaroi se qeveria aktuale e përkohshme nuk ka marrë ende një vendim për këtë çështje, pasi vendimet e rëndësishme do të rezervohen për qeverinë e ardhshme që do të marrë detyrën muajin tjetër.

“Lidhur me çështjet kryesore të kontrollit të eksportit të armëve, qeveria aktuale e përkohshme nuk do të marrë asnjë vendim që do t’i paraprinte ato të qeverisë së ardhshme”, tha zëdhënësi i ministrisë Tim-Niklas Wentzel për Anadolu.

“Ne në përgjithësi nuk komentojmë për konsultimet e brendshme qeveritare”, tha ai, duke iu referuar diskutimeve midis partnerëve të koalicionit.

Türkiye, e cila ka ushtrinë e dytë më të madhe në NATO, po planifikon të blejë 40 avionë Eurofighter, të cilët prodhohen bashkërisht nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania, Italia dhe Spanja.

Përfshirja e Gjermanisë në procesin e prodhimit kërkon miratimin e saj përfundimtar që shitja të realizohet.

Qeveria e re e koalicionit, e udhëhequr nga udhëheqësi konservator Friedrich Merz, pritet të marrë detyrën në fillim të muajit të ardhshëm.

Pas një marrëveshjeje midis Demokristianëve të Merzit dhe Socialdemokratëve të qendrës së majtë pas zgjedhjeve të 23 shkurtit, marrëveshja e koalicionit tani pret miratimin nga organet dhe anëtarët e partisë. Nëse miratohet, parlamenti gjerman mund ta zgjedhë Merzin si kancelar që më 6 maj, duke pasuar udhëheqësin aktual Olaf Scholz.