Një stuhi me breshër dhe shi të dendur ka goditur qytetin jugperëndimor të Gjermanisë, Reutlingen, të premten.

Zyrtarët e qytetit kanë thënë se breshëri u krijua deri në 30 cm në disa zona. U vendosën në punë edhe borëpastrueset.

Rreth 250 zjarrfikës morën pjesë në pastrimin në shtetin Baden-Wuerttemberg. /koha

WE WILL WEAR BOOTS IN SUMMER AND GO TO THE BEACH IN WINTER

Reutlingen. Germany. Yesterday.

City. Snow👊👊👊👀👌 pic.twitter.com/ImSeb9F70B

— nikola 3 (@ronin19217435) August 5, 2023