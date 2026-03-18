Gjermania hedh poshtë ndryshimin e regjimit në Iran si jorealist, paralajmëron rreziqe kaosi

Ministri i Punëve të Jashtme i Gjermanisë, Johann Wadephul, ka hedhur poshtë idenë e ndjekjes së një ndryshimi regjimi në Iran dhe ka paralajmëruar se çdo kaos që mund të pasojë do të dëmtonte rajonin dhe Evropën, transmeton Anadolu.
“Një ndryshim i kontrolluar i regjimit është, do të thosha, një ide hipotetike që nuk është realiste”, tha Wadephul në konferencën Evropa 2026, duke theksuar se të gjitha përpjekjet e mëparshme për ndryshim regjimi kanë dështuar.
“Nëse shikoni çfarë ndodhi në Irak, çfarë ndodhi në Libi, shembujt janë mjaftueshëm të këqij dhe ne duhet të nxjerrim mësim prej tyre”, tha ministri gjerman, duke shtuar se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake për konfliktin.
Ai përsëriti dëshirën e Gjermanisë për një përfundim të shpejtë të luftimeve dhe bëri thirrje për intensifikim të përpjekjeve diplomatike për të krijuar një kornizë sigurie pas luftës në rajon, pasi SHBA-ja dhe Izraeli të arrijnë objektivat e tyre ushtarake.
“Kaosi në Iran është po aq i keq sa edhe regjimi”, tha Wadephul, duke paralajmëruar se kjo mund të destabilizojë rajonin dhe të shkaktojë kriza të reja refugjatësh.
“Kjo nuk është në interesin tonë, as në interesin e rajonit dhe sigurisht as në interesin e njerëzve që jetojnë në Iran”, shtoi ai.