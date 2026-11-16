Gjermania i kërkon Izraelit të lejojë më shumë ndihma humanitare në Gaza para fillimit të dimrit

Ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul i bëri thirrje Izraelit të lejojë dërgimin e sasive dukshëm më të mëdha të ndihmave humanitare në Rripin e Gazës, për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës me afrimin e muajve të dimrit, të shoqëruar me shira dhe stuhi, transmeton Anadolu.
Duke folur për gazetarët përpara takimit të ministrave të Jashtëm të Bashkimit Evropian në Bruksel, Wadephul tha se ministrat do të diskutojnë për zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme, veçanërisht krizën humanitare në Gaza.
“Ne jemi të gjithë të shqetësuar për situatën me afrimin e muajve të dimrit, të shoqëruar me shira dhe stuhi. Mesazhi evropian është i qartë: është urgjentisht e nevojshme që në Rripin e Gazës të mbërrijnë dukshëm më shumë ndihma humanitare, në mënyrë që situata humanitare të mos përkeqësohet më tej”, tha ai.
Wadephul theksoi se e kishte ngritur këtë çështje me kolegët e tij javën e kaluar, gjatë takimit të ministrave të Jashtëm të G7-s dhe se vazhdon të jetë në kontakt të vazhdueshëm me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Sa’ar.
Ai vuri në dukje se disa muaj më parë Gjermania kishte siguruar skanerë për ngarkesat e kamionëve, me qëllim që të mundësohej hyrja e një sasie më të madhe mallrash në Gaza, por pajisjet kishin pritur për një kohë të gjatë për t’u vënë në funksion.
“Jam shumë mirënjohës që kabineti izraelit i sigurisë vendosi dje të nisë përdorimin e këtyre skanerëve, duke filluar nga kjo javë”, tha ai duke shtuar se ishte ndier shumë i kënaqur kur homologu i tij izraelit e kishte telefonuar mbrëmjen e kaluar për ta informuar mbi vendimin.
“Shpresojmë që kjo të zbatohet tani dhe të sjellë rritje të ndjeshme të dërgesave të mallrave në Rripin e Gazës. Vuajtjet e njerëzve atje janë të jashtëzakonshme dhe shpresoj që Gjermania të mund të japë kontribut domethënës në këtë mënyrë”, tha kryediplomati gjerman.