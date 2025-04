Gjermania: Izraeli të ndalë operacionet ushtarake në Siri

Gjermania i bëri thirrje Izraelit që të distancohet nga operacionet ushtarake në Siri, transmeton Anadolu.

Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme, Amelie Tittel në një deklaratë në Berlin kërkoi që Izraeli të ndalë sulmet e tij kundër Sirisë.

“I bëjmë thirrje Izraelit të distancohet nga këto operacione ushtarake, për sa kohë që nuk dihet se në çfarë mase janë në përputhje me ligjin ndërkombëtar këto masa ushtarake të Izraelit”, deklaroi Tittel.

Ajo theksoi se prioriteti më i rëndësishëm për sirianët është rindërtimi i stabilitetit afatgjatë në Siri dhe se kjo nuk duhet të vihet në rrezik.

Tittel tha se Gjermania është pro zgjidhjes me dy shtete në çështjen izraelito-palestineze. “Edhe Bregu Perëndimor është pjesë e territoreve të Palestinës dhe do të jetë pjesë e shtetit të Palestinës që do të krijohet në të ardhmen”, tha ajo.

Zëdhënësja Tittel gjithashtu bëri thirrje për heqjen e bllokadës mbi dërgesat e ndihmës dhe mbrojtjen e popullatës civile në Gaza.