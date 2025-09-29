Gjermania: Izraeli të shmangë shënjestrimin e konvojit të ndihmave të flotiljes “Sumud” për në Gaza

Gjermania i bëri thirrje të hënën Izraelit që të shmangë shënjestrimin e Flotiljes Globale “Sumud”, e cila po lundron drejt Gazës dhe përfshin aktivisten suedeze Greta Thunberg midis pasagjerëve të saj, transmeton Anadolu.
“Qëllimi ynë është të shmangim çdo konfrontim në këtë pikë dhe për këtë arsye u bëjmë thirrje të dyja palëve të respektojnë ligjin në fuqi”, u tha gazetarëve në Berlin zëvendëszëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Josef Hinterseher.
Ai paralajmëroi se “Ekziston rreziku i ndërhyrjes së dhunshme nga pala izraelite për të ndaluar këtë flotilje”.
Flotilja ndërkombëtare e ndihmës është më pak se 399 milje detare larg Rripit të Gazës dhe pritet të arrijë në enklavë më 30 shtator, thanë organizatorët.
“Koha lëviz dhe flotilja lëviz me të çdo minutë e çon Flotiljen Globale ‘Sumud’ më afër Gazës dhe drejtësisë që meriton”, tha koalicioni në një deklaratë në platformën e medias sociale të kompaninë amerikane X.