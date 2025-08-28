Gjermania: Sulmi i Rusisë ndaj misionit të BE-së në Kiev nuk mund të mbetet pa pasoja

Gjermania dënoi sot ashpër sulmet e fundit ajrore ruse në Kiev, të cilat goditën edhe ndërtesën e përfaqësisë diplomatike të BE-së, dhe sugjeroi se mund të pasojnë sanksione më të ashpra evropiane kundër Moskës, transmeton Anadolu.
“Rusia ka sulmuar dhe bombarduar përsëri Kievin, kanë vdekur civilë, kanë vdekur fëmijë dhe përfaqësia e BE-së është sulmuar gjithashtu”, tha ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul gjatë një konference për media në Talin të Estonisë.
“Kjo nuk mund të mbetet pa pasoja. Ne do t’i diskutojmë këto pasoja në takimin e ardhshëm joformal të ministrave të Jashtëm evropianë në Kopenhagë”, tha ai duke iu referuar takimit të planifikuar për të premten dhe të shtunën në kryeqytetin danez.
Të paktën 14 persona, përfshirë tre fëmijë, u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën në një sulm rus ndaj Kievit sot në mëngjes, sipas autoriteteve ukrainase.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa tha se misioni diplomatik i BE-së u dëmtua në një “sulm të qëllimshëm rus”. Ai theksoi se evropianët “nuk do të frikësohen” nga ky sulm.