Gjermania u ofron sirianëve deri në 4.500 euro për t’u kthyer në vendin e tyre

Gjermania po ofron deri në 4.000 euro për familje për të inkurajuar sirianët të kthehen në atdheun e tyre, me më shumë se 460 njerëz që kanë përfituar nga këto stimuj në javët e fundit, transmeton Anadolu.

Zyra Federale për Migracionin dhe Refugjatët ka mbështetur kthimin vullnetar të 464 sirianëve që kur qeveria e re siriane mori pushtetin në Damask, thanë sot autoritetet gjermane për mediat lokale.

Sipas programit, të kthyerit e rritur marrin deri në 1.000 euro ndihmë fillestare ndërsa të miturit kanë të drejtë për 500 euro. Programi gjithashtu ofron shtesa udhëtimi prej 200 eurosh për të rriturit dhe 100 euro për fëmijët, plus mbështetje mjekësore deri në 2.000 euro nëse është e nevojshme.

Stimujt financiarë janë pjesë e strategjisë së Gjermanisë për të inkurajuar kthimin e refugjatëve sirianë pas ndryshimeve të fundit politike dhe përmirësimit të kushteve të sigurisë në vend.

Që nga fillimi i luftës civile siriane në vitin 2011, qindra mijëra njerëz kanë kërkuar strehim në Gjermani. Vendi aktualisht strehon më shumë se 700 mijë refugjatë sirianë, me popullsinë totale me origjinë siriane, përfshirë ata me banim të përhershëm dhe shtetas të dyfishtë që arrin në afro 1.3 milion, sipas shifrave zyrtare.