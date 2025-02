Gjermania voton

Gjermanët votojnë sot në zgjedhjet nacionale. Zgjedhjet po mbahen në një periudhë kur vendi është përballur me një stagnim të ekonomisë dhe po ashtu me një seri të sulmeve vrasëse që e ka bërë migracionin dhe sigurinë temë kyçe gjatë fushës, shkruan “BBC”.

Friedrich Merez, 69-vjeçar, po shihet si favorit për t’u bërë kancelar i ardhshëm. Zgjedhjet në Gjermani po përcillen me vëmendje nga Evropa dhe SHBA-ja.

Merz ka premtuar t’i zgjidhë shumicën e problemeve në katër vjet.

Nëse Kristiandemokratët (CDU) e Merzit fitojnë, ai duhet të bëjë koalicion me së paku një parti, me shumë gjasë me Socialdemokratët e Olaf Scholzit. Ky koalicion u shemb në fund të vitit të kaluar.

Rreth 59.2 milionë gjermanë kanë të drejtë vote, dhe derisa miliona kanë votuar tashmë, sondazhet thonë se 20 për qind ende mbesin të pavendosur para ditës së zgjedhjeve.

Qendrat e votimit mbyllen në ora 18:00 dhe rezultatet preeliminare pritet të dalin gjatë mbrëmjes. /koha