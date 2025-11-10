Gjiganti Stellantis do të investojë 13 miliardë dollarë për të zgjeruar kapacitetin e saj prodhues në SHBA

Stellantis thotë se do të investojë 13 miliardë dollarë (11.17 miliardë euro) gjatë katër viteve të ardhshme për të zgjeruar kapacitetin e saj prodhues në Shtetet e Bashkuara, një veprim që prodhuesi i makinave thotë se do të rrisë prodhimin e saj vendas të automjeteve me 50% dhe do të krijojë më shumë se 5,000 vende pune.
Prodhuesi i katërt më i madh i makinave në botë tha të martën se investimi do të mbështesë lansimin e pesë modeleve të reja, duke përfshirë një Dodge Durango që do të ndërtohet në Detroit dhe një kamion të mesëm që do të montohet në Toledo, Ohio.
Vendet e reja të punës do të shpërndahen në fabrikat në Illinois, Ohio, Michigan dhe Indiana, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Stellantis, e formuar katër vjet e gjysmë më parë nga bashkimi i Fiat Chrysler dhe PSA Peugeot, shpreson të kompensojë një pjesë të kostos së pritur prej 1.5 miliardë eurosh të tarifave këtë vit për makinat e prodhuara në Kanada dhe Meksikë duke rritur fitimprurësinë në Amerikën e Veriut me lançime modelesh të reja si Jeep Cherokee i ringjallur.
Produktet e reja do të vijnë përveç 19 modeleve të “rifreskuara” në të gjitha fabrikat e montimit në SHBA të planifikuara deri në vitin 2029, tha kompania.
Operacionet e Stellantis në SHBA përfshijnë 34 fabrika prodhimi, qendra shpërndarjeje pjesësh dhe vende kërkimi dhe zhvillimi në 14 shtete.