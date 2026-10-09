GJNP-ja kundërshton sanksionet amerikane, thotë se do ta vazhdojë punën “me pavarësi dhe paanshmëri”

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) kundërshtoi fuqishëm të premten sanksionet e vendosura nga SHBA-ja ndaj institucionit, duke i cilësuar ato si përpjekje për të penguar drejtësinë dhe duke u zotuar se do ta vazhdojë punën në mënyrë të pavarur, transmeton Anadolu.
“Kjo masë synon një institucion të pavarur gjyqësor, të krijuar me traktat dhe të cilit 125 shtete palë i kanë besuar hetimin dhe ndjekjen penale të gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimit të agresionit”, thuhet në deklaratën e gjykatës.
GJNP-ja i cilësoi sanksionet si “sulm ndaj sundimit të ligjit” dhe themeleve të rendit juridik ndërkombëtar.
Ajo tha se masat synojnë të pengojnë funksionimin e gjykatës dhe të frikësojnë personat që punojnë ose bashkëpunojnë me të.
“Gjykata do të vazhdojë ta përmbushë plotësisht mandatin e saj, në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, duke u bazuar vetëm në ligj dhe prova, në shërbim të viktimave të panumërta të krimeve të rënda”, tha presidentja e GJNP-së, Tomoko Akane.
Gjykata tha se sanksionet pasuan vendimin e SHBA-së për të vendosur masa ndaj 13 gjyqtarëve dhe prokurorëve të pavarur, duke shtuar se nuk do të lejojë që ato ta pengojnë në përmbushjen e mandatit të saj.
GJNP-ja u bëri thirrje shteteve anëtare të ndërmarrin hapa konkretë për të siguruar burimet e nevojshme që ajo të vazhdojë punën.
“Kjo nuk ka të bëjë vetëm me mbrojtjen e një institucioni të vetëm, por edhe me ruajtjen e rendit ndërkombëtar të mbështetur në sundimin e ligjit”, thuhet në deklaratë.
Gjykata theksoi gjithashtu se “askush nuk duhet të ndëshkohet për shërbimin ndaj drejtësisë”.
Ajo shtoi se brezat e ardhshëm dhe viktimat e mizorive masive do ta gjykojnë mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar iu përgjigj sanksioneve.
Deklarata u publikua pas njoftimit të sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, për vendosjen e sanksioneve ndaj gjykatës.
Në deklaratë u theksua gjithashtu roli i gjykatës në garantimin e përgjegjësisë për krimet e rënda ndërkombëtare.
“Si gjykatë e shkallës së fundit, GJNP-ja luan rol të rëndësishëm në luftën kundër pandëshkueshmërisë për krimet më të rënda ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.
Duke njoftuar sanksionet, Rubio tha: “Presidenti Trump nuk do ta lejojë kurrë Gjykatën Ndërkombëtare Penale të ndjekë penalisht amerikanët. Prandaj, sot, Shtetet e Bashkuara po vendosin sanksione ndaj Gjykatës Ndërkombëtare Penale”.
Ai kërcënoi gjithashtu se do t’i “japë fund GJNP-së”, nëse ajo nuk ndal ato që ai i cilësoi si “kërcënime”.