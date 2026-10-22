Gjoba rekord ndaj Metës, gjykata në New Mexico e dënon me 25 miliardë dollarë për mashtrimin e përdoruesve

Një gjykatë në shtetin amerikan të New Mexico ka urdhëruar kompaninë Meta, pronare e Facebook, Instagram dhe WhatsApp, të paguajë 25 miliardë dollarë për mashtrimin e pretenduar të përdoruesve lidhur me praktikat e mbrojtjes së të dhënave personale. Vendimi, i raportuar nga The New York Times më 21 tetor 2026, përbën një tjetër goditje ligjore për gjigantin e teknologjisë.
Çështja lidhet me padinë e ngritur nga shteti i New Mexico në vitin 2021, në vazhdën e shqetësimeve për mënyrën se si Meta trajtonte të dhënat e përdoruesve, përfshirë skandalin e Cambridge Analytica. Autoritetet shtetërore pretendojnë se kompania i mashtroi përdoruesit përmes deklaratave publike mbi sigurinë dhe mbrojtjen e informacionit të tyre personal.
Sipas raportimit, në shtator një juri në Gjykatën e Distriktit të Santa Fe vendosi kundër Metës, duke konstatuar 43 milionë shkelje të ligjeve të New Mexico për mbrojtjen e konsumatorit. Legjislacioni parashikon gjoba deri në 5,000 dollarë për çdo shkelje.
Vendimi i fundit vjen në një periudhë kur Meta po përballet me një sërë betejash ligjore në Shtetet e Bashkuara, të lidhura me ndikimin e platformave të saj te përdoruesit dhe përgjegjësinë e kompanisë për praktikat e saj.
Në gusht, sipas raportimit të cituar, kompania arriti një marrëveshje prej 16 miliardë dollarësh me 29 shtete amerikane për çështje që lidhen me ndikimin e Facebook dhe Instagram te fëmijët dhe rrezikun e varësisë nga këto platforma.
New Mexico është shfaqur si një nga shtetet më aktive në përballjen ligjore me Metën. Paditë dhe vendimet kundër kompanisë kanë vënë në qendër të debatit përgjegjësinë e gjigantëve të teknologjisë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe pasojat e përdorimit të rrjeteve sociale.
Vendimi prej 25 miliardë dollarësh pritet të ketë rëndësi të veçantë për debatin mbi përgjegjësinë e platformave digjitale, ndërsa zhvillimet e mëtejshme ligjore do të përcaktojnë ndikimin përfundimtar financiar dhe juridik për kompaninë. /tema