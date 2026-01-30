Gjykata e apelit lë në fuqi masën “arrest në burg” ndaj ish-presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJPAKKO) ka lënë në fuqi masën “arrest në burg” ndaj ish-presidentit të Shqipërisë, Ilir Meta, i cili ndodhet në paraburgim, transmeton Anadolu.
Në një njoftim, GJPAKKO konfirmoi se në seancën e sotme ka vendosur mospranimin e ankimit të paraqitur nga Meta nëpërmjet avokatit të tij.
Gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ndaj Metës për masën “arrest në burg”.
Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka konfirmuar se kundër vendimit të sotëm mund të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë.
Në lidhje me vendimin ka reaguar edhe ish-presidenti Meta, i cili në rrjetet sociale ka theksuar: “Asnjë çudi nga drejtësia me regji. Sot gjykata ju shmang gjykimit të ankesës të avokatëve të mi kundër vendimit për vazhdimin e paraburgimit për të mos marrë përgjegjësi”.
– Çështja ndaj ish-presidentit Meta
Ish-presidenti Meta është arrestuar më 21 tetor të vitit 2024, i dyshuar për kryerjen e disa veprave penale në lidhje me çështjen që është e njohur si “Kontrata e shërbimit CEZ-DIA” dhe për “kontrata lobimi në SHBA”. Ai aktualisht është në paraburgim.
Sipas Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Meta është i dyshuar për pastrim parash, korrupsion dhe mosdeklarim pasurish.
Meta, i cili aktualisht është kryetar i partisë opozitare, Partisë së Lirisë, ka mbajtur poste të larta në institucionet e shtetit shqiptar.