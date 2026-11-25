Gjykatësit e një gjykate të qarkut në Izrael propozuan heqjen e akuzës për ryshfet ndaj kryeministrit në detyrë Benjamin Netanyahu, rishqyrtimin e një akuze të dytë dhe arritjen e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë në një rast të tretë korrupsioni, transmeton Anadolu.
Prokurorja e Përgjithshme, Gali Baharav-Miara mori pjesë në një seancë dëgjimore që zgjati vetëm rreth 10 minuta, gjatë së cilës gjykatësit paraqitën propozimin e tyre, raportoi transmetuesi publik KAN.
Netanyahu, 77 vjeç, kryeministri me mandatin më të gjatë në Izrael, përballet me akuza për ryshfet, mashtrim dhe shkelje të besimit në tri raste korrupsioni, të cilat mund të çojnë në burgim nëse shpallet fajtor. Në fillim të seancës, gjyqtarja Rivka Friedman-Feldman tha se gjykatësit e kishin thirrur prokuroren e përgjithshme pasi aktakuza ishte ngritur nga paraardhësi i saj, Avichai Mandelblit.
Ajo tha se përfundimi i dëshmisë së Netanyahut e kishte bërë “të nevojshme përcaktimin se si të vazhdohet me rastet”, duke shtuar se “interesi publik kërkonte rishqyrtimin e çështjes”.
“Na duket se akuza për ryshfet përfshin vështirësi”, tha Friedman-Feldman. Ajo shtoi se çështja e prokurorisë mbështetej në dëshminë e Shlomo Filberit, duke e bërë “të vështirë nxjerrjen e përfundimeve faktike prej saj”.
Gjyqtarja tha se çështja e konfliktit të interesit, për aq sa lidhet me veprën penale të shkeljes së besimit, përfshinte “vështirësi që kërkonin rishqyrtim”.
“Sa i përket rastit të dytë, është e diskutueshme nëse aktakuza përbën fare vepër penale. Sa i përket rastit të tretë, na duket se shumica e provave tashmë janë paraqitur para nesh, duke bërë të mundur ecjen drejt zgjidhjes së çështjes”, shtoi ajo.
“Ne propozojmë heqjen e akuzës në rastin 4.000, rishqyrtimin e rastit 2.000 dhe ndjekjen e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë në rastin 1.000”, tha gjyqtarja. Sipas gazetës “Yedioth Ahronoth”, komentet e gjyqtares nënkuptojnë se Netanyahu ka pak gjasa të shpallet fajtor në dy nga tri rastet e korrupsionit.
– Përgjigjja e prokurores së përgjithshme
KAN citoi Baharav-Miara të ketë thënë: “Ne do ta shqyrtojmë çdo propozim të paraqitur nga gjykata”. Ajo tha se prokuroria kishte “besim të plotë” te ekipi i saj ligjor, i cili ishte “plotësisht i njohur me procedurat”.
“Jemi të përkushtuar për shqyrtimin e provave. Ekzistojnë vetëm dy mënyra për ta përfunduar këtë çështje: ose përmes një vendimi gjyqësor ose përmes një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë, e cila është e përshtatshme dhe pasqyron me saktësi natyrën e veprimeve dhe veprave penale të kryera”, tha ajo.
Baharav-Miara shtoi se zgjidhja e çështjes përmes një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë do të ishte rruga më e shpejtë dhe se zyra e saj kishte propozuar tashmë një marrëveshje të tillë, por “dora jonë e shtrirë ka mbetur pezull në ajër”.
Një marrëveshje për pranimin e fajësisë mes prokurorisë dhe mbrojtjes së Netanyahut do të kërkonte që ai t’i pranonte akuzat në këmbim të një faljeje presidenciale dhe tërheqjes nga jeta politike, një marrëveshje që Netanyahu deri më tani e ka refuzuar.
– Rastet e korrupsionit
Ish-prokurori i përgjithshëm Mandelblit e ngriti aktakuzën në fund të nëntorit 2019. Netanyahu mohon çdo shkelje. Rasti 1.000 përfshin pretendimet se Netanyahu dhe anëtarët e familjes së tij kanë marrë dhurata të shtrenjta nga biznesmenë në këmbim të favoreve dhe ndihmës në fusha të ndryshme.
Në rastin 2.000, Netanyahu akuzohet se ka negociuar me botuesin e gazetës Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, për të siguruar mbulim të favorshëm mediatik. Rasti 4.000 ka të bëjë me pretendimet se Netanyahu i ka dhënë favore Shaul Elovitchit, ish-pronarit të uebfaqes së lajmeve Walla dhe zyrtar në kompaninë e telekomunikacionit Bezeq, në këmbim të mbulimit të favorshëm mediatik.
Përveç gjyqit në vendin e tij, Netanyahu është në kërkim nga Gjykata Ndërkombëtare Penale që nga viti 2024, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj palestinezëve në Rripin e Gazës që nga viti 2023.