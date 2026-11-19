Gjykata më e lartë e OKB-së vendosi se Mianmari ka kryer gjenocid ndaj myslimanëve Rohingya në vitin 2017, duke shënuar rastin e parë kur ajo e shpall një shtet përgjegjës për gjenocid, raporton Anadolu.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli Mianmarin përgjegjës për gjenocidin gjatë operacioneve ushtarake në shtetin verior Rakhine, me nëntë vota pro dhe gjashtë kundër.
Duke lexuar vendimin, kryetari i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, gjyqtari Yuji Iwasawa, tha se Mianmari “ka kryer gjenocid ndaj grupit Rohingya në shtetin verior Rakhine, në shkelje të detyrimeve të tij sipas Konventës për Parandalimin dhe Dënimin e Krimit të Gjenocidit”.
“Forcat e sigurisë së Mianmarit vranë mijëra civilë Rohingya, kryen akte të përhapura të dhunës seksuale, si dhe akte të dhunës ekstreme ndaj fëmijëve dhe sulmuan komunitetin që po largohej në numër të madh drejt Bangladeshit”, tha gjykata.
Gjyqtarët konstatuan se forcat e sigurisë së Mianmarit kryen akte të ndaluara sipas Konventës për Gjenocidin me “synimin për të shkatërruar një pjesë të konsiderueshme të popullsisë Rohingya të Mianmarit”.
Gjykata arriti në përfundimin se përmasat dhe metodat e dhunës tejkaluan nevojat ushtarake dhe pasqyronin “synimin për të shkatërruar një pjesë të konsiderueshme të grupit”.
Në një votim të veçantë, po ashtu me nëntë vota pro dhe gjashtë kundër, gjykata konstatoi se Mianmari ka shkelur detyrimin për të parandaluar gjenocidin e kryer nga civilë që vepronin përkrah forcave të tij të sigurisë.
Gjykata konstatoi gjithashtu se Mianmari nuk e ka përmbushur detyrimin për të ndëshkuar gjenocidin.
Gjykata urdhëroi Mianmarin të ndërmarrë “hapa të menjëhershëm dhe efektivë” për të hetuar personat e dyshuar për kryerjen e krimeve dhe për të mundësuar “kthimin e sigurt, vullnetar dhe dinjitoz” të popullatës së zhvendosur Rohingya.
Sipas vendimit, Mianmari duhet gjithashtu të rikthejë ose të zëvendësojë pronat e humbura apo të dëmtuara të myslimanëve Rohingya, si dhe të ofrojë rehabilitim fizik dhe psikologjik për të plagosurit.
Vendimi kërkon më tej që Mianmari të dëmshpërblejë viktimat për dëmet që nuk mund të riparohen përmes kthimit të pronave.
Gjykata i dha Mianmarit dy vjet kohë për të raportuar mbi masat për kthimin e pronave, ndërsa modalitetet e dëmshpërblimit do të përcaktohen në procedurat e mëvonshme.